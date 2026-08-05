הסתיימה חקירת המשטרה נגד ח"כ חיים ביטון בפרשת עיתון "הדרך"

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את חקירתה בתיק עיתון "הדרך" המזוהה עם מפלגת ש"ס.

החקירה עסקה במעורבותם של חה"כ חיים ביטון, מי ששימש מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני, של משה אביטן, מנהל הרכש של הרשת ושל בעלי תפקידים נוספים בעיתון, שנחשדו בשימוש אסור בכספי ציבור.

החקירה אשר נוהלה ביאח"ה, החלה כחקירה סמויה והפכה גלויה בתאריך 18.3.25.

במסגרת החקירה, נבדק חשד כי תקציבי משרד החינוך שהועברו לרשת מעיין החינוך התורני לטובת פעילות הרשת, שימשו שלא כדין ובלא אישור הגורמים המוסמכים, להוצאת מוסף ילדים שהופץ באמצעות עיתון הדרך, הנמצא בבעלות פרטית ומזוהה עם מפלגת ש"ס.

החשדות שנחקרו כללו עבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, גניבה או שליחת יד במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

לאחר השלמת כלל פעולות החקירה ביאח"ה ואישור סיכום התיק על ידי ראש להב ניצב מני בנימין וראש אח"מ ניצב בועז בלט, הועבר היום התיק לפרקליטות מיסוי וכלכלה לעיון והחלטה.

כזכור, לפני כחודש, חבר הכנסת חיים ביטון (ש"ס), שכיהן כשר במשרד החינוך, נחקר באזהרה במשרדי להב 433, בחשד לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך לצרכים פוליטיים.

החקירה התמקדה בשנים 2021-2018, תקופה בה כיהן ביטון כמנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף'. החשד המרכזי של המשטרה: שימוש בכספי ציבור שיועדו לרשת החינוך 'בני יוסף' על מנת לממן את הביטאון המפלגתי 'הדרך'.