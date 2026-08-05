דודי אפל ( צילום: מתוך תחקיר ב'כאן 11' )

הותר לפרסום כי איש העסקים החרדי דודי אפל, שריצה בעבר עונש מאסר לאחר שהורשע בעבירות מתן שוחד, הוא החשוד שעוכב בתחילת השבוע לחקירה בלהב 433 בחשד לעבירות כלכליות בשווי מיליונים.

יחד עם אפל עוכבו לחקירה שלושה חשודים נוספים: נשיא בית הדין לערעורים בליכוד וח"כ לשעבר עו"ד מיכאל קליינר, ואנשי העסקים האחים יפה דיין ויצחק דיין. על פי החשד, אפל שנמצא בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל באופן שיטתי להסתיר זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו תוך שהוא מפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו במסגרת ההליך. במשטרה חושדים כי קליינר סייע לאפל בהסתרת הנכסים, והאחים דיין חשודים כי שיתפו איתו פעולה במהלך התקופה. בתחילת השבוע הודיעה המשטרה כי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) להב 433, יחד עם היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, עיכבו לחקירה קבלן ואיש עסקים לשעבר ומעורבים נוספים. ממצאי החקירה מצביעים על כך שהחשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם. תיעוד דרמטי: החשודים ברצח בניהו רזי נחשפים ברגעים שלפני האירוע קובי אטינגר | 04.08.26 עם המעבר לחקירה הגלויה ועיכוב החשודים, נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי. כזכור, אפל הורשע בשנת 2010 בשלוש עבירות של שוחד הקשורות לקידום ענייניו העסקיים בחברות הבנייה שבשליטתו, ונידון לשלוש וחצי שנות מאסר בפועל וקנס בסך מיליון שקלים.

משרדי להב 433 ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

"גנבים, נוכלים, פושעים"

ביציאה מחקירתו התבטא אפל בחריפות לצלם Ynet שהמתין לו מחוץ ללהב 433: "יש קבוצה של נוכלים, רמאים, גנבים, שרוצים לקחת פעמיים את הכסף מבן אדם, לשחוט אותו, וחושבים שעל ידי זה אפשר להשתיק אותו. לא רק שאי אפשר להשתיק אותו. ישלמו על זה מחיר יקר. הפעם אני לא אעזוב את הנוכלים האלה. זה הכול. גנבים, נוכלים, פושעים".

סנגורו של אפל, עו"ד אפרים דמרי, מסר בתגובה: "מדובר בפרשה ישנה, אשר נחקרה כבר לפני כ-14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע בוחרות רשויות האכיפה לשוב ולעסוק באותם אירועים, ולרדוף אותו לאחר שההליך בעניינו מוצה".

עורכי הדין אורי קורב וסיון רוסו, שמייצגים את יפה ויצחק דיין, מסרו: "יפה ויצחק הינם אזרחים שומרי חוק ואנשי עסקים מכובדים שלא נפל רבב במעשיהם. מדובר בחקירה העוסקת באירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור ואשר נחקרת מזה מספר שנים ללא ממצאים ובלא שקיימת ולו ראשית ראיה המצביעה על חשד לביצוע מעשה פסול כלשהו".