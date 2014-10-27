איש העסקים החרדי דודי אפל נכנס הבוקר לשערי כלא מעשיהו ברמלה, שם והחל לרצות את עונש המאסר שנגזר עליו - שלוש וחצי שנות מאסר בפועל בגין מתן שוחד. אמש, רבנים ואישי ציבור הגיעו לאולמי "יחווה דעת" לשמחת השבע ברכות לבתו של אפל בערב שהפך למפגן תמיכה באיש העסקים
העסקן החרדי דודי אפל חגג אמש (ראשון) יחד עם רבנים ועסקנים את שמחת השבע ברכות של בתו - יום לפני שיחל לרצות עונש מאסר. שורת רבנים תתייצב כדי להביע תמיכה. בשמחת החתונה בשבוע שעבר השתתפו: הרב ישראל מאיר לאו, הרב דוד יוסף, הרב דוד יצחק גרוסמן, הרב יהודה דרעי, השר אביגדור ליברמן, יו"ר הכנסת רובי רבלין, אריה דרעי, משה גפני ויואל חסון
שבועיים לפני תחילת הדיון בערעורו של דודי אפל על הרשעתו בשלושה תיקי שוחד, הוא העניק ראיון ראשון לזלמן רודרמן מ´בקהילה´: "אני גם חרדי, גם ימני, גם איש עסקים מצליח, גם חבר של אריה דרעי וגם אדם שהולך עם האמת עד הסוף" ● בלעדי: "כיכר השבת" מגיש קטעים נבחרים מהראיון (בארץ)