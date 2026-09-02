בצלאל סמוטריץ' ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

היועץ המשפטי של משרד האוצר דודי קופל הגיש חוות דעת ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בה הוא ממליץ לאשר את המהלך שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להפחתת מחיר הדלק. ההמלצה מגיעה למרות התנגדות חריפה של הדרג המקצועי באוצר והחשש כי מדובר בכלכלת בחירות.

על פי הפרטים שפורסמו לראשונה היום (רביעי) בכאן חדשות, קופל כתב בחוות הדעת כי המהלך להפחית את מס הבלו על הדלק בכחצי שקל לליטר אמנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר. עם זאת, הוא ציין כי בהינתן שצעד דומה ננקט בעבר בישראל ובמדינות נוספות בשנת 2022, ובהתחשב בצורך להקל על יוקר המחיה - אין מניעה משפטית לאישור המהלך. המהלך שמקדם שר האוצר נועד לרכך את ההתייקרות הצפויה במחיר הבנזין לצרכן. במסגרת התכנון נשקלת הפחתה של כחצי שקל לליטר, צעד המוערך בעלות תקציבית של כ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה. ההפחתה תבוא על רקע העלייה האחרונה במחיר הדלק, כאשר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי עומד כיום על 8.25 שקלים. בלשכת שר האוצר אישרו את הפרטים ומסרו כי סמוטריץ' "הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק, זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים שנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן". עוד ציינו בלשכה כי "כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים".

( צילום: AI )

התנגדות מקצועית והשלכות תקציביות

נס בלתי נתפס: המשאית איבדה שליטה והעיפה אם ובתה לתוך חנות דני שפיץ | 12:14

מנגד, גורמי המקצוע במשרד האוצר מביעים התנגדות נחרצת למהלך. על פי הערכותיהם, כל הפחתה של 10 אגורות במחיר הליטר פירושה אובדן הכנסות של כ-30 מיליון שקלים בחודש. במקביל, נבדקת ההיתכנות המשפטית מול היועצת המשפטית לממשלה לגבי אישור הצעד בתקופת בחירות, כאשר החשש המרכזי הוא שמדובר בכלכלת בחירות.

היוזמה מגיעה על רקע הודעת משרד האנרגיה והתשתיות על עליית מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ב-16 אגורות לרמה של 8.25 שקלים. העלייה נבעה משילוב של גורמים, כאשר מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי עלה בכ-6%, ורשות המיסים עדכנה את רכיב הבלו בהתאם למדד במסגרת עדכון תקופתי.

יצוין כי בשנת 2022 ננקט צעד דומה בישראל ובמדינות נוספות בעולם, כאשר ממשלות הפחיתו את המיסוי על הדלק על מנת להקל על האזרחים בתקופת משבר האנרגיה העולמי. כעת, עם המתיחות המתמשכת מול איראן והשלכותיה על שוק האנרגיה, שר האוצר מבקש לחזור על המהלך, אך הפעם בתקופה רגישה של קמפיין בחירות.