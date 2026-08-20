זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': ראש עיר חרדי שאירח השבוע חבר כנסת לסיור פתיחת שנת הלימודים, קיבל זמן קצר לאחר מכן שיחת טלפון זועמת מבכיר במפלגה אחרת. הסיבה: תיעוד שבו הציג בפני האורח את ניסיונות ההשתלטות והפריצות למבנים בעיר, שיוחסו לאנשי הקהילה המזוהה עם אותו בכיר. האחרון פחות אהב את הכביסה המלוכלכת שיצאה החוצה ותהה בזעם ממתי ראש העיר הפך ל"שטינקר".

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': קבוצת וואטסאפ פופולארית שפרסמה על איש עסקים חרדי שכביכול "נעלם", נאלצה לפרסם התנצלות והודאה בטעות לאחר שהתברר שלא היו דברים מעולם. ל'זופניק' נודע כי מאחורי הקלעים, שליח חבוש בקסדה הניח בבית מנהל הקבוצה מכתב התראה שהיה הטריגר להתנצלות. • העיתונאי שכמעט התעלף | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 27.08.26 לאחר אמירת הסליחות בהשתתפות אלפים בישיבת "אור החיים", גדול מזכה הרבים ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, פגש את אחיו של החטוף שנרצח במנהרות החמאס הקדוש אורי דנינו הי"ד, שביקש למסור בשם המשפחה תמונה של אורי שהגיע בחודש אלול לשמוע שיחת חיזוק מאת ראש הישיבה, כאשר מספר שבועות לאחר מכן נחטף לשבי החמאס, שם נרצח ונעקד על קידוש השם.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף ומשפחתו נצפו בנופש במלון בטבריה.

מאחורי הקלעים בפגישה הדרמטית בין הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף ליו"ר ש"ס אריה דרעי תפס 'זופניק' את פרשן הבית ישי כהן, שהיה היחיד שהורשה להיכנס, מתברך מהרב רגע אחרי שסיים לתעד בלעדית את הפגישה.

ובחזרה לאולפן: רגע לפני ריאיון ראשון למגזר החרדי, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן בשיחת מסדרון עם ישי כהן בכניסת לאולפני 'כיכר השבת'.

במשרדי 'כיכר השבת' תפסנו את העורך הראשי חיים אילוז עם המשנה למנכ"ל איחוד הצלה אלי פולק והדובר למגזר החרדי והדתי אבי סוויסא.

בעיצומם של הפריימריז בליכוד, תפסנו את יוסי עבדו שלנו מראיין את בכירי המפלגה השרים יריב לוין, זאב אלקין, עמיחי שיקלי ושלמה קרעי.

מאחורי הקלעים של הצילומים בפריימריז של 'הליכוד', שעוררו סערה גדולה, תפסנו את מפיק העל של 'כיכר השבת' אשר רוט, מתארגן על הציוד.

מאחורי הקלעים ב'אולפן כיכר', רגע לפני הצילומים לתוכנית המיוחדת על הפריימריז בליכוד בהגשת ישי כהן, תפסנו את מגיש המהדורה ב'קול חי' אבי מימרן משוחח עם יעקב וידר, ראש המטה החרדי בליכוד.

הגאון הרב בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' שהשתתף בשבת חיזוק במלון בטבריה, בזעקת 'אלול' המפורסמת כדרכו של אביו ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל לאחר ההבדלה, מהצד נראים הרב יהודה חזן והזמר קובי מירסקי.

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בסוף השבוע האחרון, יום לפני פתיחת שנת הלימודים, ראה 'זופניק' את הפרשן ישראל כהן ובנו ארי מגיעים להתברך מראש הישיבה הגר"ד לנדו לפני העלייה לכיתה א' ותחילת 'זמן אלול'. הרב בירך את ארי בחמימות והעניק לו סוכריה כשהוא מבהיר בחיוך כי "זו לא סגולה, אלא שיהיה לך מתוק". לאחר מכן בירך את האב והבן בברכת הצלחה וסיעתא דשמיא.

בחתונת שורד השבי אלי-ה כהן ראה 'זופניק' את הפרשן ישראל כהן לצד היועץ האסטרטגי ידידיה לאו כשהם מסתודדים עם החתן והוריו. מתברר שהשניים ליוו יחד את אלי-ה ומשפחתו לפני החתונה וסייעו בייעוץ והכוונה בפן התורני והאמוני.

ביציאה לחופה הציג ישראל כהן שפעל רבות מאז ה-7 באוקטובר למען שחרור החטופים את שורד השבי עומר שם-טוב לרב המקדש הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

הרב לאו התרגש ובירך את שם טוב שיימצא אף הוא את זיווגו בקרוב וחשף לחטוף ששוחרר כי מאז הטבח הנורא וחטיפתו של עומר לצד מאות היהודים לעזה, קיבל על עצמו שלא לשתות קפה עם סוכר כדי לחוש בצער יחד עם המשפחות ולהרגיש עימם יחד בצרה. הרב סיפר שאחותו עשתה אף היא כך ואף קיבלה על עצמה שלא לישון עם כרית עד שהחטופים ישובו לביתם. "אתה וחבריך זה נס גדול של הבורא שהשיב אתכם ממש ממוות לחיים", סיכם הרב בהתרגשות.

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, בסידור חופה וקידושין בחתונתם של שורד השבי אליה כהן ובת זוגו זיו עבוד.

- צילום: אור גפן | הפקה: מורן שפיגל 10 10 0:00 / 1:31 ( צילום: אור גפן | הפקה: מורן שפיגל )

בהמשך ראינו את שי גראוכר מברך בחופה, לצד אחיו נתן גראוכר שימש כעד בחופה.

- צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:38 ( צילום: שלומי כהן )

הגאון רבי דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב' ובנו הגאון רבי אריה שפירא ראש ישיבת 'שערי שמועות', בריקוד עם הנגיד אליהו שלוסברג שחיתן את בתו ותרם את הבניין של ישיבת 'שערי שמועות'.

- צילום: שרול 10 10 0:00 / 0:09 ( צילום: שרול )

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, סנדק בברית לנכדו, בן לבנו אביחי יוסף יו"ר החטיבה הדתית בהסתדרות העובדים - ויקרא שמו בישראל: יהונתן.

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לאחר מכן ראינו את הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר מכובד בברכות.

בהמשך ראינו את משה עופר דובר הרבנות הראשית לישראל, מתברך מהסנדק הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

בשולחן האורחים ראינו את איש התקשורת יענקל'ה פרידמן ומוטי בוסקילה מנהל האגף התורני בעיריית בת ים, בשיחה ערה עם ח"כ אוריאל בוסו.

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי נצפה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון, יחד עם העסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון'.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', מברך בשמחת החתונה לבתו של שלמה רוטשילד מנכ"ל בית החולים 'מעייני הישועה'.

את הרב פייביש מילר, איש השיאים של החזקת רמקולים אלחוטיים ראה 'זופניק' השבוע בשמחת בית ויז'ניץ ברגע של אתנחתא דקות ספורות לפני ההכרזה "מקדמת דנא". אבל אל תטעו, גם ברגעים אלו הרמקול האלחוטי נשאר צמוד לליבו.

אפרופו רמקולים, המפיק אייזיק שטיין נצפה כשהוא מכוון מקרוב את הרמקול עבור הגה"צ אב"ד ויז'ניץ, במהלך אירוע תורני שנערך בכולל של החסידות.

העסקן הרב בערלה אשר מאלעד נצפה השבוע מתברך מהאדמו"ר מצאנז קלויזנבורג.

בחוף הסירות על שפת הים בעכו 'זופניק' נדחק בין ההמונים וצד את עינו מחזה אופייני לבין הזמנים, הרב מרדכי דינר ראש הכוללים מ'הפלג הירושלמי' משוחח ארוכות עם הגאון הרב שמואל אריאלי ראש הישיבה הגדולה חברון החדשה.

אברומי למברגר, נכדו חביבו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק נצפה השבוע במדידת שטריימל לקראת החגים.

את הרב דוב שטמר, מבית האדמו"ר מצאנז, וחבר מועצת העיר נתניה. הדמות הפוליטית המרכזית בחסידות צאנז, ראה 'זופניק' עומד כאחד מפרחי החסידים על שולחן בעת ביקורו של האדמו"ר מצאנז בעיר צפת השבוע.

( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

תלמידי ישיבת 'אהבת דוד' של חסידות לעלוב בראשות הגאון הרב יעקב יצחק בידרמן, בתפילה על ציונו של הצדיק רבי יעקב נחמיאש זצ"ל 'בעל המים', בסיד ראחל שבמרוקו.

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האדמו"ר מביאלא בית שמש משתתף בחופת בנו של הרב יובל אשרוב, מהצד נראים מגיש הטלוויזיה עודד מנשה ומפיק הטלוויזיה אלעד קופרמן.

איש העסקים והקבלן דודי אפל נצפה ממתין בתור להצבעה בפריימריז של מפלגת 'הליכוד'.

( צילום: קובי ישראל )

בהיכל שלמה בתל אביב ראה 'זופניק' את הכתב הפוליטי של ערוץ 16 החדש, שלומי גיל, בעמדה הענקית (והממוזגת!) שהקים הערוץ, יחד עם המגישה אלכסנדרה לוקאש, מראיינים את הזוכה הגדול בפריימריז השר אלי כהן.

הפרשן יעקב ריבלין מעיתון 'בקהילה', נצפה נופש במלון בעכו.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בסרטון ברכה לאיש התקשורת יענקי קצבורג הבעלים של רשת 'הפרגוד', לרגל בר המצווה לבנו יונתן הערב בהשתתפות רבנים ואישי ציבור: "תמשיך לקדש שם שמיים ולהפיץ תורה ברבים".

- צילום: שמעון ברדי 10 10 0:00 / 0:35 ( צילום: שמעון ברדי )

העיתונאי מנחם קולדצקי נצפה נופש באוסטריה, ל'זופניק' נודע כי במהלך נסיעה ברכב לונציה, קולדצקי התנגש בצבי שקפץ לכביש והוא ובני המשפחה ניצלו בנס. 'זופניק' מחכה לסעודת הודיה.

בהתרמת דם שנערכה על ידי מד"א בגבעת שאול, בהנהלת מנהל המרחב אבי חובב, ניצפו המוני תורמים, ביניהם איצלה כץ מגיש 'מעייריב', הרשם הבכיר שלמה יעקובזון והזמר מוישי גרינבוים.

כוכב הרשת דודי קפלר בהרצאה בישיבת 'אורייתא' בראשות הרב דוד שפר.

- צילום: מוטי רוזנברג 10 10 0:00 / 1:43 ( צילום: מוטי רוזנברג )

כוכב הרשת דודי קפלר שיתף השבוע בגילוי לב: "לפני תקופה הכרתי אישה מקסימה וטובה, חשבתי שזה הולך להיות רציני מאוד, אבל השידוך ירד מהפרק - אמרתי לבורא עולם שאני משחרר את נושא השידוך שלי, אם יש לך שידוך טוב עבורי תביא אותו עד אליי".

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כוכב הרשת שוקי סלומון הביע התנצלות על התיעוד של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בחוף הים בראשון לציון, שעורר סערה ברשת: "הצלם שלי תיעד את זה, פגעתי בכבוד התורה, אני מבקש סליחה ומחילה".

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הזמר יאיר אלייצור הגיע השבוע לשמח את הילד החולה שילה ישראל מורלי בן מורין מור שמעריץ אותו, המאושפז בבית החולים 'שניידר', על היוזמה: הרב אשר לבי רב בית החולים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

הזמר מידד טסה מניח תפילין לזמר עדן חסון, כשברקע הדואט החדש שלהם: "כולי תפילה".

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הזמרים אברהם פריד ואוהד מושקוביץ בביצוע מרגש לשיר: "השתדלו והרבו תחינה", במופע סיום הקיץ ביוזמת יוסי נבעה ראש עיריית טבריה.

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והנה הזמר אברהם פריד, בחיבוק עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', באירוע ג' באלול ב'בנייני האומה'.

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את הזמר אברהם פריד שהגיע לשמח חולים בבית החולים 'מעייני הישועה', ראינו יחד עם שלמה רוטשילד מנכ"ל בית החולים ואחיו נתן רוטשילד מבכירי הנהלת בית החולים.

הפייטן יעקב אבוחצירא הכניס ספר תורה לעילוי נשמת הרב מכלוף אבוחצירא זצ"ל והרב אליהו אבוחצירא זצ"ל, בהשתתפות רבנים ובכירי תעשיית המוזיקה.

- צילום: מאיר שרם 10 10 0:00 / 1:01 ( צילום: מאיר שרם )

לאחר מכן ראינו את הפייטן יעקב אבוחצירא בביצוע מיוחד לשיר שהוציא לרגל האירוע: "אני אשיר בשירה", יחד עם הפייטן בנימין בוזגלו.

- צילום: מאיר שרם 10 10 0:00 / 1:32 ( צילום: מאיר שרם )

הזמרים מוטי שטיינמץ וישראל אדלר וחברי מקהלת 'נשמה', בשירה מרגשת לשיר: "הבן יקיר לי", באירוע יוקרתי.

- הפקה: מאיר מרגלית 10 10 0:00 / 1:31 ( הפקה: מאיר מרגלית )

הראפר ניסים בלאק והשחקן עומר חזן, בשירי רגש לאחר מעמד הסליחות במרפסת 'לב שלום' מול הכותל המערבי.

- צילום: אלי יהודה 10 10 0:00 / 0:44 ( צילום: אלי יהודה )

את הזמר שרוליק אלישע שכיכב בתוכנית ריאליטי של מוזיקה, ראינו משמח חולים בבית חולים 'הדסה' יחד עם מתנדבי 'למען אחי'.

- צילום: נועם חכם 10 10 0:00 / 0:47 ( צילום: נועם חכם )

מקהלת הילדים 'אידיש נחת' מארצות הברית, שהגיע לסבב הופעות בישראל, בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

- צילום: מנדי סגל | הפקה: משה ממן 10 10 0:00 / 0:59 ( צילום: מנדי סגל | הפקה: משה ממן )

פינת הנוסטלגיה! המוזיקאים ישי לפידות, אבי סינגולדה ושי ברק, באולפן הקלטות לפני כ-20 שנה.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ומשה ליאון ראש העיר ירושלים, מספידים בהלוויית הילדה רוחמה חנה כהן ע"ה בת ה-4, נכדתו של צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים.

( צילום: נתן סבג )

ביציאה מבית העלמין הר המנוחות בירושלים, ראינו את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, מנחם ומחזק את בני המשפחה.

( צילום: נתן סבג )

ח"כ אורי מקלב שהגיע לראות את פריחת עולם התורה בדרום בתחילת 'זמן אלול' תפסנו כמו ישיבע בוחע'ר בשיעור הפתיחה בהיכל ישיבת שכר שכיר.

רגע של נחת: בתום סיור פתיחת שנת הלימודים בת"ת 'תורת הבית' בבית שמש, תפס 'זופניק' את ח"כ אורי מקלב מאחל הצלחה לבנו של חבר המועצה אבי ארנטרוי, שהחל את לימודיו בישיבה הסמוכה.

בהמשך ראינו שאורי מקלב לא פספס ביקור בבית הכנסת 'מניין אשכנז' של מוסדות 'דרך אמונה' ברמת אברהם. על הסיור בבית שמש ניצח עוזרו, יהודה כהן, שגם נמנה עם מקימי בית הכנסת.

ח"כ אוריאל בוסו נצפה בקניות לשבת כאחד האדם כשהוא משיב תוך כדי לפניות של העוברים ושבים.

את חבר הכנסת ארז מלול, ראינו מזמין לחתונת בתו את את מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: נועם אליהו )

ח"כ מאיר פרוש ואהרון דוד דיוויס ראש אגף קשרי החוץ של 'אגודת ישראל', בפגישה עבודה עם דייוויד בראונשטיין סגן שגריר ארצות הברית בישראל ומתיו שרון מבכירי המחלקה הפוליטית בשגרירות.

ח"כ אוריאל בוסו, אבי אמסלם ממלא מקום ראש העיר אשדוד, משה לבון משנה למנכ"ל משרד הרווחה, ישראל אילוז ראש מטה שר הבריאות ופעיל ש"ס אברשה אוחיון, ביום הולדת 40 לנתי מור יוסף יועצו של ח"כ אוריאל בוסו.

את יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה, ראינו פותח את יום הפריימריז של 'הליכוד' בתפילה והנחת תפילין בבית הכנסת 'עבדלחאק' בקריית מלאכי, הקרוי על שם אח של סבתו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע למעמד הסליחות בכותל המערבי, תחת אבטחה כבדה.

- צילום: מנשה צמח 10 10 0:00 / 0:48 ( צילום: מנשה צמח )

השרה לשוויון חברתי מאי גולן, מתברכת ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן: "אל תעצרי ואל תפחדי - את עושה לשם שמיים", מהצד נראה איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

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שר התקשורת שלמה קרעי, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

שר החינוך יואב קיש והצוות שלו, חגגו השבוע את ההצלחה בפריימריז של 'הליכוד', במסעדת היוקרה 'קומראן'.

ח"כ דוד ביטן מתברך מהגאון הרב ליאור כהן ראש ישיבת 'מאור יוסף', ביום הפריימריז של 'הליכוד'.

במעלית בבלומפיד בדרך לספירת הקולות בפריימריז במפלגת 'הליכוד' תפסנו את איש העסקים חיים בנדיקט, הפוקד הגדול צביקי בורנשטיין, אבי רבינא מ'מלוכדים' ומנכ"ל הליכוד דוד שרן.

האדמו"ר מצאנז שהגיע לקבלת קהל בבית שמש מברך את ראש העיר שמואל גרינברג בברכת השנים.

צביקה ברוט ראש עיריית בת ים ומוטי בוסקילה מנהל האגף התורני בעיר, עם הזמר אברהם פריד במופע בין הזמנים בעיר.

יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד ואמנון הלוי סגן מנהל מחלקת מחלקת החינוך בעיר, עם כוכב הרשת דודי קפלר שהגיע להקרין בעיר את הסרט המטלטל על חייו: "מי אתה?".

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מברך בחופת בתו של מאור אשש סגן וממלא מקום ראש העיר רמלה - שירה עם רואי בן דוד. את החופה הנחה הרב יוסף ניאזוב.

- צילום: יונתן בן טוב 10 10 0:00 / 1:04 ( צילום: יונתן בן טוב )

בשולחן האורחים ראינו את שר האנרגיה אלי כהן שהגיע למקום הראשון בפריימריז של 'הליכוד' וח"כ אוריאל בוסו, מתברכים מהגאון הרב יצחק אבוחצירא רב העיר רמלה.

( צילום: אברהם רוזיליו )

ראש העיר בני ברק חנוך זייברט מאחל מזל טוב בחתונת בתו של פישי ויזל מנהל אשכול 'לאומית' בבני ברק, מאחור נראה אפרים רוזנשטיין מנהל השיווק למגזר החרדי ב'לאומית'.

לאחר מכן ראינו את ישראל פרוש ראש העיר אלעד לשעבר, בלחיים עם אבי הכלה פישי ויזל.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, הושבע בבית נשיא המדינה יצחק הרצוג, כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

רב הסלבס מרדכי חסידים ויענקי דרעי מבכירי הסתדרות הציונית העולמית וקרן קיימת לישראל, בסוד שיח עם הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב.

את הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר והגאון הרב יעקב שפירא ראש ישיבת 'מרכז הרב' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ומקורבו בניהו חורב, ראינו בשדה התעופה רמון באילת, בדרכם למעמד הכתרת רב העיר הגאון רבי יאיר הדאיה.

את הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר והראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ראינו בלחיצת יד, מאחור נראה בניהו חורב מבכירי הרבנות הצבאית.

במהלך טקס השקת ספרו של הרב יעקב רוז'ה רב העיר בת ים וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ורב חברה קדישא תל אביב, ראינו את אברהם מנלה מנכ"ל חברה קדישא תל אביב, מפנה את מקומו עבור גדולי הרבנים שהגיעו ועובר לשורה השנייה.

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי מברך בחופת אביתר כראדי, אחיה של הילדה נסיה כראדי ע"ה שנהרגה מפגיעת טיל איראני בבני ברק, כשלצידו הרב יונה מצגר.

- צילום: קובי לסרי 10 10 0:00 / 0:25 ( צילום: קובי לסרי )

מנכ"ל 'החינוך העצמאי' אליעזר סורצקין לצד מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון במהלך כנס פתיחת שנה במחוז החרדי במשרד החינוך.

אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק, בהנחת תפילין לבנו אצל האדמו"ר מויז'ניץ בעיירה מאלויה בשווייץ.

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את הנגיד צביקה כהנא ראינו סנדק בברית לאחיינו - בנו של איש העסקים תולי לוטרמן.

חגיגות יום הולדת 40 בהפתעה למזכה הרבים הרב דוד פריוף, במהלך השיעור השבועי.

- צילום: 'מרכז התחברות' 10 10 0:00 / 1:11 ( צילום: 'מרכז התחברות' )

בחופת בתו של המקובל הרב רוני הכהן ראינו את חברי הכנסת יואב בן צור ואוריאל בוסו.

ברחבת הריקודים ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפזז בריקוד עם אבי הכלה המקובל הרב רוני הכהן.

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ביציאה ראינו את עו"ד ליאור קצב ואיש העסקים שפי ששון, מתברכים מאבי הכלה המקובל הרב רוני הכהן.

את היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר ארגון 'למענכם', ראינו יחד עם פרויקטור הארגון פרופסור חזי לוי ונשיא הארגון פרופסור יוסף פרס, בנסיעה ברכבת בדרכם לפגישת עבודה בבית חולים רמב"ם, עם המנכ"לית פרופסור מיכל מקל והסגנית פרופסור יעל שחור מיוחס, בפגישה השתתפו גם בכירי הארגון: ד"ר גדי נוימן, פרופסור יעקב ג'ריס, ד"ר בני דוידזון, רחל מיכוביץ, חגית איילת סגל, נילי חממי, יוסי פילמר ואלחנן מקלב.

את קובי גבריאל יו"ר סניף 'הליכוד' בעיר אלעד, ראינו מתברך מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', ביום הפריימריז של 'הליכוד'.

את שי אהרונוביץ' מנהל רשות המיסים בישראל, ראינו מפזז בריקוד בהבדלה מוזיקלית בנופש לחרדים בעיירה פויאנה ברומניה • על החלק המוזיקלי הופדו המוזיקאים אברימי רוט ויענקי אזולאי.

- צילום: אלחנן גיגי 10 10 0:00 / 2:10 ( צילום: אלחנן גיגי )

פקד עקיבא בלום מפקד מרכז השיטור החרדי בתחנת לב הבירה במשטרת ירושלים, מפגין כישורי שירה לשיר: "אל תשליכני לעת זקנה", עם המוזיקאים אהרל'ה סמט, מוטי כהן, צביקי רובין, אברימי קלצקין, שרוליק קלצקין וחברי מקהלת 'נגינה'.

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חיים גיטלר יד ימינו של היועץ הרפואי הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא', חיתן את בתו יעל עם מרדכי יוסף רוטנברג, בהשתתפות אישי ציבור ובכירי עולם הרפואה והמשק, באולמי 'קונקורד' בבני ברק • על החלק המוזיקלי הופקדו המוזיקאים: יואלי דיקמן, שלמה כהן ומנדי וייס.

- צילום: מאיר לביא ואבי חרל"פ 10 10 0:00 / 0:45 ( צילום: מאיר לביא ואבי חרל"פ )

לאחר מכן ראינו את הרב אלימלך פירר מפזז בריקוד עם אבי הכלה חיים גיטלר והחתן.

- צילום: אבי חרל"פ 10 10 0:00 / 0:13 ( צילום: אבי חרל"פ )

ולסיום ראינו את המוזיקאי יואלי דיקמן ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מאחלים מזל טוב לאבי הכלה חיים גיטלר.

( צילום: מייקל מנס )

האדמו"ר משבט הלוי מאחל מזל טוב ליו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרן אברמן בשמחת בר המצוה לנכדו בן לבנו שמעון אברמן.

אנשי העסקים מנחם ורותי הלפרט חגגו בת מצווה יוקרתית לבתם רבקה.

( הפקה: רחלי גרוס | צילום תמונה: maya_socialll )

לוחמי האגרוף האחים אהבת השם גורדון וכיבדי גורדון בסיור סליחות בכותל המערבי, יחד עם רב הסלבס מרדכי חסידים.

- צילום: משה אלמסי 10 10 0:00 / 1:04 ( צילום: משה אלמסי )

את הזמר לירן דנינו ראינו עם הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב, לאחר חופה יוקרתית.

( צילום: ר.ז. )

את שחקן הכדורגל ערן זהבי ראינו בבית כנסת עם הרב שמואל ביסטריצקי מרבני סביון ואפי יליזרוב יו"ר המועצה הדתית בסביון, באירוע בר מצווה לבנו של איש העסקים רונן חרמוני.

את הזמרים בן צור וששון שאולוב, ראינו במעמד הסליחות בבית כנסת 'מצלאוי' באור יהודה בראשות הרב בנימין יצחק צרף.

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מזכה הרבים הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר', מברך באירוע הכנסת ספר התורה של הזמרת אודיה אזולאי.

לאחר מכן ראינו את איש העסקים עמוס לוזון מכובד בהגבהת ספר התורה ואת הזמר בן צור מכובד בגלילת ספר התורה.

10 10 0:00 / 0:05

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: