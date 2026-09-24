זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': בסוף השבוע פרצה שריפה בבניין מגורים בירושלים. אחד הדיירים שדירתו נפגעה מהאש הוא יועץ התקשורת מני חדד, בחסדי שמים הוא ובני משפחתו ניצלו בנס.

בערב יום כיפור נכנס פרשן הבית ישי כהן למעונו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שמידי שנה עורך עבורו את הכפרות. 'זופניק' תפס את הפרשן לומד את המחזור המיוחד של הראש"ל לימים הנוראים.

'זופניק' שהגיע לסליחות האחרונות בכותל המערבי בערב יום כיפור תפס את פרשן הבית ישי כהן והמגיש הבכיר עופר חדד שעצרו את הגשת משדר הסליחות של 'חדשות 12' לטובת אמירת הסליחות.

( צילום: חיים גולדברג )

ההיסטוריון, מדריך הטיולים וסופר 'כיכר השבת' ישראל שפירא נצפה מפנק בחורי ישיבה בספרו על המעיינות הנדירים בתמורה לכך שענו נכונה על שאלה שנשאלו על מסכת 'בבא בתרא' שלמדו בישיבה. כבוד.

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בערב יום כיפור ראינו את יוסי עבדו שלנו במעמד התרת נדרים עם הרב אברהם אסולין בלוד.

'זופניק' תפס בשעת לילה את יוסי עבדו כשהוא בוחר אתרוג לחג ומתלבט באיזה גודל של אתרוג להצטייד.

בהשקה יוקרתית ראה 'זופניק' את איש העסקים משה אדרי מחבריו הטובים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד איש העסקים החרדי יקי רייסנר ששמו נקשר בעבר דווקא לנפתלי בנט, לצד השחקן ידין גלמן שנפצע ב-7 באוקטובר ואיש התקשורת והפרשן החרדי ישראל כהן.

בהמשך ראה 'זופניק' בשולי האירוע את הזמר רמי קליינשטיין לצידו של ישראל כהן. ל'זופניק' נודע כי השניים בקשר מאז הפעילות המשותפת שלהם בכיכר החטופים, כאשר קליינשטיין הקפיד להופיע בהתנדבות בכיכר בתל אביב וכהן נאם במקום למען מצוות פדיון שבויים.

את זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה, ראינו בוחר ארבעת המינים עם מקורבו הרב אריה חסידיאן.

( צילום: דוד לב טוב )

לקראת שמחת ישיבות תפארת ישראל – נישואי בתו של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, שתתקיים לאחר חג הסוכות, עלה ראש הישיבה למעונם של גדולי ישראל להזמינם להשתתף בשמחת החתונה.

מיד לאחר מכן תפס 'זופניק' את בנו של ראש הישיבה, היועץ האסטרטגי הרב זאב דרוק, מתברך מהמנהיג הליטאי הגר"ד לנדו.

במעונו של הגרב"ד פוברסקי ראינו את מנכ"ל הרשת, ר' דובי וינטר מתברך מראש הישיבה.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, נצפה בוחר אתרוג בקפידה.

ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת 'מיר' בבחירת אתרוג מרוקאי.

( צילום: שמוליק פרץ )

את הגאון הרב יעקב יגן, ראינו בסוד שיח תורני עם הגאון רבי יעקב הלל ראש ישיבת המקובלים 'אהבת שלום'.

'זופניק' התרגש לגלות כי העיתונאי הוותיק בנימין ליפקין מונה לדובר המועצה המקומית קדומים. ברכות.

העיתונאי ארי קלמן הכתב לענייני חרדים של ערוץ 'i24NEWS' נצפה השבוע בלשכתו של יו"ר 'דגל התורה' היוצא ח"כ משה גפני.

את איש העסקים יוסי אברהמי ראינו מגיע במסוק פרטי לתפילה בקברי צדיקים בצפון, יחד עם איש החסד מנשה כהן.

החזן איצ'ה מאיר הלפגוט נצפה מתחזן בלוויה של הנגיד ר' יוסף בוכמן ז"ל מנכבדי העיר פרנקפורט.

- צילום: ישראל כהן, המייל הצהוב 10 10 0:00 / 0:15 ( צילום: ישראל כהן, המייל הצהוב )

הזמר חיים ישראל בהבדלה במוצאי יום כיפור עם חיילי צה"ל בכותל המערבי.

הזמר חיים ישראל בהבדלה במוצאי יום כיפור עם חיילי צה"ל - צילום: ד.ח. 10 10 0:00 / 1:53 הזמר חיים ישראל בהבדלה במוצאי יום כיפור עם חיילי צה"ל ( צילום: ד.ח. )

הזמר מוטי שטיינמץ מתייחס לראשונה להופעה שלו בחתונה של הזמר עומר אדם: "שמח שזכיתי לעשות קידוש השם" • צפו מתוך ראיון לכוכב הרשת שלומי כהן.

מוטי שטיינמץ מתייחס להופעה שלו בחתונת הזמר עומר אדם 10 10 0:00 / 0:21 מוטי שטיינמץ מתייחס להופעה שלו בחתונת הזמר עומר אדם

את הזמר ליפא שמלצר ראינו מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נתי ניילינגר באלעד.

( צילום: אלישע מן )

הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' מנגן באורגן עם הזמר אופיר סלומון, בסליחות אחרונות שערך מזכה הרבים הרב יוסף דלויה ב'אמפי MAX' בראשון לציון, מהצד נראה אוהד אוזן המשנה לראש העיר.

- צילום: לירון אלמלם 10 10 0:00 / 0:25 ( צילום: לירון אלמלם )

הזמר שולי רנד מברך את הראפר 'שרק' במהלך מופע ב'אמפי שוני': "שיהיו לך בעזרת השם שמונה עשר בנים ובנות".

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הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בסידור חופה וקידושין בחתונת בתו של הזמר ישי לפידות - הילה עם שחקן הכדורגל איתן אזולאי מקבוצת 'מכבי חיפה', באירוע יוקרתי באולמי 'לאגו' בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, חדי עין יבחינו במגיש הטלוויזיה עופר חדד שהנחה את החופה.

- צילום: פיני גולדברג | הפקה: יענקי אלפא 10 10 0:00 / 0:37 ( צילום: פיני גולדברג | הפקה: יענקי אלפא )

במעגל הריקודים ראינו את הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב והמיליארדר החרדי מוטי זוננפלד שגוייס למילואים בתפקיד בכיר בחטיבת 'החשמונאים' בצפון, בריקוד עם אבי הכלה ישי לפידות.

( צילום: איציק אוחנה )

ביקש צו מניעה להדחה? 'זופניק' תפס את ח"כ אורי מקלב עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיראה ביציאה מניחום אבלים אצל יועמ"שית הכנסת שגית אפיק.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי בא להיפרד מיו"ר 'דגל התורה' היוצא ח"כ משה גפני שהגיע השבוע לדיון חשוב בוועדה בכנסת.

ח"כ יעקב אשר יו"ר 'דגל התורה' הנכנס ודודי זלץ סגן ראש העיר ביתר עילית שהוצב במקום החמישי ברשימת 'דגל התורה' לכנסת, בתפילה בציונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

והנה ח"כ יעקב אשר, משתתף בהלוויית הגאון הרב מרדכי אוירבך זצ"ל מזקני רבני העיר תל אביב.

את שר החינוך יואב קיש וח"כ יואב בן צור ראינו בסליחות של ערב יום כיפור בכותל המערבי.

חנמאל דורפמן ששובץ במקום ה-7 ברשימת 'עוצמה יהודית' בבחירות לכנסת, הוריד את הפאות שהיו סימן ההיכר שלו.

והנה הלוביסט דולב תורג'מן, המכהן כסמנכ"ל בחברת הייעוץ והאסטרטגיה 'ריפבליק יועצים', נפרד בלחיצת יד מח"כ משה גפני.

משה ליאון ראש עיריית ירושלים, מפייט במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי.

- צילום: מנשה צמח 10 10 0:00 / 0:40 ( צילום: מנשה צמח )

את צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים, ראינו מתברך מהאדמו"ר רבי אברהם מסעוד יהודיוף.

( צילום: יוסף חיים אמסלם )

אליהו שושן ושלומי אלחרר סגני ראש העיר בני ברק, ראובן שרבאני מבכירי ש"ס בעיריית בני ברק, אריאל הררי וישראל כהן עוזריו של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מתברכים ברחובה של עיר מהגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו בחיבוק חם עם יהודה כהן יועץ שר הבריאות, במהלך אירוע פרטי.

האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

( צילום: מרדכי גרינוולד )

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר הספרדי של בני ברק, מברך בערב יום כיפור את יד ימינו אברהם מיג'אן.

( צילום: שוקי לרר )

איש העשייה והחסד יעקב זכריהו ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מתברכים ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: נועם אליהו )

ולקחתם לכם: הרב מרדכי בן יהוידע יו"ר 'משכן של תורה' נצפה מגיש אתרוג מהודר מיוחד במינו לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

איש העסקים קובי אלהרר ממיאמי, שהגיע לביקור בישראל, בברכה והתייעצות במעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

- צילום: דניאל פולק 10 10 0:00 / 0:13 ( צילום: דניאל פולק )

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בשיחת חיזוק למאות חיילים בעיר הבה"דים שסיימו מסכת חגיגה, בראשות רב סרן הרב משה קורקוס רב עיר הבהד"ים ואלוף משנה הרב שהם עורקבי ראש מטה הרבנות הצבאית.

( צילום: אליעזר פיינשטיין )

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, מכתיר את הרב נחום אליהו הכהן לרב בית הכנסת המרכזי 'נווה אפק' בראש העין, יחד עם רב העיר הגאון הרב יחיאל בסיס, שליח חב"ד המרכזי בעיר הרב בנימין עקיבא, ראש העיר רז שגיא וסגנו איתי ונה, האבא הרב שלום בער כהן ראש ישיבת חב"ד בקריית מלאכי וחמיו הרב יוסף יצחק בקרמן שליח חב"ד בגבעתיים.

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הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בטקס הכתרת רב העיר חולון הגאון הרב משה פרזיס.

את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, ראינו בכותל המערבי כשהוא מטמין פתקים עם בקשות של ילדים מיוחדים שכתבו לו בעת ביקורו במגדל העמק.

ניצב חיים סרגרוף מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה וסגן ניצב ליאור נחמני קצין אגף המבצעים ורב המחוז רב פקד הרב אליהו קב, סגן ניצב יובל שביט מפקד משטרת בני ברק ורמת גן וסגנו רב פקד מארק צפניה, בברכת שנה טובה אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, לסיור התלוו צבי חסיד מנכ"ל זק"א והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד.

( צילום: יוני קנר )

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו והגאון רבי זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בהכנסת ספר תורה לבית הכנסת הגדול בתל אביב, מהצד נראה רב בית הכנסת הרב איציק בר זאב.

( צילום: שלומי )

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן נצפה בוחר אתרוג מרוקאי.

( צילום: שמוליק פרץ )

והנה המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן ובנו בצלאל, מעניקים סט ארבעת המינים לנשיא המדינה יצחק הרצוג.

את אפרים רוזנשטיין מנהל השיווק למגזר החרדי ב'לאומית', ראינו בוחר אתרוג מהודר.

המשפיע הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, שימש כסנדק בברית לנכדו של איש החסד איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה'.

שמעון ברדי עוזרו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בברכה והתייעצות אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

( צילום: אלעזר פינשטיין )

את הגאון הרב שבתי לוי רב שכונת 'רמת אהרון' בבני ברק וראש מוסדות 'הליכות משה', ראינו בברכת הלבנה עם תלמידיו במוצאי יום כיפור מחוץ לבית מדרשו.

את היועץ האסטרטגי גואל ועקנין, ראינו בוחר אתרוג מרוקאי מהפרדס של של איש האתרוגים שמעון באדוש.

את המתאגרף הישראלי חיים גוזלי, ראינו מתברך מהגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

( צילום: מיכאל בן אבו )

את משה כלפון יועץ שר העבודה, ראינו מתברך מהראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שהמריא למסע חיזוק בצפון.

את פרופסור עופר מרין מנכ"ל בית חולים 'שערי צדק' ורב בית החולים הרב יוסף שפרונג, ראינו בסיור הלכתי חולים בבית החולים.

הצצה לסרט 'חיים ומוות ביד הלשון' של הבמאים יהודה ודיני גרובייס: "סכנת לשון הרע בעידן המודרני".

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במהלך הסרט מככב ילד הפלא גלעד מורגנשטרן, בנו של איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידה 360 - מערך הסיוע הלאומי', בביצוע מיוחד לשיר: "בזכות אהבת חינם" של הזמרים שוקי סלומון ויונתן שינפלד.

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הרב מאיר חי סמדג'ה רב קהילת 'חי סנטר' בהרצליה, בסידור חופה וקידושין בחתונת בנו של המיליארדר לורונט לוי ב'ג'ויה מיה'.

- צילום: ישי סודרי 10 10 0:00 / 0:17 ( צילום: ישי סודרי )

המקובל הרב נתנאל שריקי בערב סליחות שערך המפיק שון בלאיש ב'בית שמואל' בירושלים, מהצד נראה הזמר ישראל בראון שהתחזק והתקרב לדת.

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הזמרים אביתר בנאי, אמיר דדון, משה פרץ ועמיר בניון במופע הסליחות של הזמר דוד ד'אור ב'בריכת הסולטן' בירושלים.

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את איש העסקים מאור מלול ראינו ביום כיפור במעונו של הרב שמעון אסייג מרבני עפולה.

שחקני נבחרת ישראל בכדורגל שטסו למשחק באוסטריה, לקחו איתם ספר תורה לתפילות ביום כיפור, בתפקיד הרב שימש הרב יוסי ארמה.

שחקני נבחרת ישראל בכדורגל לקחו איתם ספר תורה לתפילות ביום כיפור 10 10 0:00 / 0:19 שחקני נבחרת ישראל בכדורגל לקחו איתם ספר תורה לתפילות ביום כיפור

( צילום: מתוך אינסטגרם )

את המוזיקאי רון ביטון, ראינו מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

- צילום: שמעון ברדי 10 10 0:00 / 0:09 ( צילום: שמעון ברדי )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: