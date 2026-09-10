זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אחד מגדולי ראשי הישיבות בירושלים פנה אל אחד מראשי הישיבות המכהן גם כחבר המועצת של 'דגל התורה', בבקשה שיעלה עמו לביקור אצל ח"כ אורי מקלב, לאחר ההחלטה שלא ישובץ ברשימת 'דגל' לכנסת, אך חבר המועצת סירב בתוקף, ולא כי הוא לא חושב שצריך וראוי לעלות ולהודות למקלב על שנותיו הרבות בכנסת.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': אחד מחברי הכנסת החרדים עלה השבוע עם אשתו לביתו של אחד מגדולי ישראל לדבר ולהשפיע בקודש פנימה לקראת סגירת הרשימות. במקרה שלו, זה דווקא עזר. • השחקן המוכר יצא לסיור סליחות מיוחד בכותל: "מרגש להגיע לקודש הקודשים" איציק אוחנה | 07.09.26 חשיפת 'זופניק': בעקבות הפרסום ב'זופניק' בשבוע שעבר על-כך שיו"ר 'ישר' גדי איזנקוט ביקש מהפרשן החרדי ישראל כהן "תעזור לי למצוא אשה חרדית מתאימה למפלגה", פנו אל כהן עשרות נשים שראו עצמן מועמדות מתאימות או שביקשו להמליץ על נשים אחרות, וניסו לשריין מקום אצל איזנקוט וחלקף אף ביקשו לקבל שיריון בליכוד. בארגוני הנשים אומרים ל'זופניק' כי ישראל כהן היה פייר ולא הבטיח מראש דבר, אך הן מעריכות את התגייסותו וניסיונו לתווך ביניהם לבין איזנקוט וסביבתו כמו גם מול בכירים בליכוד על מנת לשלבם ברשימות הכלליות. • רגע אחרי ישיבת מועצת חכמי התורה של ש"ס שדנה בהרכב הרשימה בבחירות לכנסת ה-26, 'זופניק' תפס את הרב דוד אוזן, המקורב לרבנים ויש מי שרואה בו כ"מזכיר המועצת" בפועל, כשהוא נכנס למעלית עם חברי המועצת הגאון רבי משה מאיה, הגאון רבי שמואל בצלאל והגאון רבי אברהם סלים, אך רגע לפני שהמעלית נסגרה, הוא עצר את הדלתות וביקש: "עוד תמונה", בקריצה וחיוך.

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המיליארדר מיכאל מירילשוילי נצפה משתתף בסליחות בכותל המערבי.

( צילום: אלחנן אלבז )

חיים אילוז העורך הראשי של 'כיכר השבת', מקבל ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, סכין מיוחד עם חריטה בכתב ידו לברכת שנה טובה.

( צילום: שמעון ברדי )

שיחת הכהנים: 'זופניק' תפס את ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן (ומי שממוקם במקום השני ברשימתו של איזנקוט), כשהוא מגיע לאולפני 'כיכר השבת'. כהן נצפה בשיחה מחויכת במיוחד עם פרשן הבית, ישי כהן, שקטף כצפוי את הריאיון הראשון והבלעדי של ראש השב"כ לשעבר במגזר החרדי.

ובשוק מחנה יהודה ראינו את רב הסלבס, מרדכי חסידים, יחד עם פרשן הבית ישי כהן כשהם בודקים בדקדקנות יתרה את איכות הדבש שימתיק להם את התפוח בחג. 'זופניק' לא התאפק והזכיר להם: "חברים, מדובר בדבש, לא בבדיקת אתרוג עם פיטם".

בשיאה של הדרמה הפוליטית בהגשת הרשימות לבחירות לכנסת תפס 'זופניק' את כתב 'כיכר השבת' קובי ישראל מראיין את האיש והמספרים של 'דגל' אברהם ובר.

את יוסי עבדו המוכשר שלנו תפס 'זופניק' כשהוא חוגג יומולדת (מזל טוב!) באמבטיית קרח המפורסמת של משה מנס.

במסגרת התוכנית "קול שופר" שהכתה גלים בה דנו בתקיעת השופר בראש השנה שחל בשבת, התפתח לו דיון משעשע בין המגיש יוסי עבדו והרבנים הרב יוסף חיים אוהב ציון, הרב ישראל אריאל והרב אברהם מימון - האם אפשר לקשור את השופר לעמוד ואז לתקוע בו. צפו

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האדמו"ר מויז'ניץ בקביעת מזוזה במחלקת המטולוגיה החדשה בבית החולים 'הדסה עין כרם' יחד עם מנכ"ל בית החולים פרופסור יורם וייס.

הסופר אברהם דב גרינבוים נצפה מתברך בברכת השנים אצל הפוסק הגאון רבי יעקב מאיר שטרן.

( צילום: יוסי בלוי )

המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום, נצפה במסע חיזוק בארגנטינה תחת אבטחה כבדה.

- צילום: ש.צ. 10 10 0:00 / 0:29 ( צילום: ש.צ. )

במעמד הסליחות בישיבת 'אור החיים' תפס 'זופניק' השבוע את בנו של הרב יוסף סיטרוק זצ"ל, רבה של צרפת, כשהוא מתברך מראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז.

במעמד הסליחות בהיכלה של ישיבת "אור החיים" יחד עם האלפים השתתף הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף לצדו של ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז.

באחד הלילות השתתף במעמד הסליחות בישיבת "אור החיים" המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שסחף את האלפים בניגון ד' בבות.

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האדמו"רים האחים הרבי מביאלא בית שמש והרבי מביאלא בורו פארק, ראינו בבית החולים במנהטן סמוך למיטת אחיהם האדמו"ר מביאלא אוסטרובא שנפטר בגיל 61.

את האדמו"רים הגיסים הרבי מסערט ויז'ניץ והרבי מביאלא בית שמש, ראינו יושבים בחדרו של האדמו"ר מביאלא אוסטרובא שנפטר בגיל 61, יחד עם בנו יחידו המיועד להיות ממשיך דרכו הרבי יחיאל יהושע רבינוביץ' לצד הגבאי דוד לוסטיגמן.

הגאון הרב שלמה מחפוד ראש בד"צ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, מעניק אתרוג תימני מהודר לשמעון ברדי עוזרו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

- צילום: נועם אליהו 10 10 0:00 / 0:17 ( צילום: נועם אליהו )

את האדמו"ר הרב שלמה בוסו ראינו במטוס בדרכו לראש השנה באומן.

אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את הגאון הרב ישראל מאיר פדידה זצ"ל מראשי מוסדות 'אוצרות התורה' ו'אור גאון', באירוע פרטי שבועות לפני שנפטר בגיל 56 לאחר מחלה.

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צלם הסושיאל אבי פרטיג מצא פתרון חדשני לתעד אירועים בחסידיות קיצוניות, באמצעות משקפיים חכמות עם מצלמה.

- צילום: דודי פרידמן 10 10 0:00 / 0:13 ( צילום: דודי פרידמן )

העיתונאי מיכאל שמש מ'כאן 11' נצפה ממתין לרמזור ירוק להולכי רגל ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק.

מגיש הטלוויזיה מנחם הורוביץ מ'ערוץ 12', מצאצאי רבי פנחס הלוי איש הורוביץ זצ"ל 'בעל ההפלאה' שהיה הרב הראשי של פרנקפורט שבגרמניה, בתפילה בציונו של הצדיק יחד עם בנו איתמר.

יועץ התקשורת ירח טוקר היועץ של המפלגה הרפובליקנית בישראל, עם מייק האקבי שגריר ארצות הברית בישראל, באירוע יום עצמאות 250 שנה לארצות הברית, במוזיאון הסובלנות בירושלים.

היועץ האסטרטגי אליהו ארנד ומשה רבר עוזרו של ח"כ יצחק פינדרוס, עם מייק האקבי שגריר ארצות הברית בישראל ורעייתו ג'נט, באירוע יום עצמאות 250 שנה לארצות הברית, במוזיאון הסובלנות בירושלים.

ברכת מזל טוב לידידו של 'זופניק' הבחור החשוב יהודה חיימזון לרגל שמחת החתונה בשעה טובה עם מוריה חני גורן מאשדוד.

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עמר לחמנוביץ העורך הראשי של עיתון 'ישראל היום' ובכירי המערכת, בסיור סליחות בכותל המערבי יחד עם מרדכי סולי אליאב מנכ"ל הקרן למורשת הכותל.

( צילום: אלחנן אלבז )

הרב חיים הורביץ רבה של שכונת צהלה בתל אביב וכוכב הרשת שוקי סלומון, בניחום אבלים אצל המפיק דוד פדידה היושב שבעה על פטירת אחיו הגאון הרב ישראל מאיר פדידה זצ"ל מראשי מוסדות 'אוצרות התורה', שנפטר בגיל 56 לאחר מחלה.

- צילום: ארי המניק 10 10 0:00 / 1:22 ( צילום: ארי המניק )

הזמרים יעקב שוואקי ומרדכי בן דוד בשירה מרגשת לשיר "לא אמות כי אחיה" במהלך מופע בניו ג'רזי, לזכרו של הגאון הרב ישראל מאיר פדידה זצ"ל מראשי מוסדות 'אוצרות התורה' ו'אור גאון', שנפטר בגיל 56 לאחר מחלה.

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המוזיקאים האחים ארי ויענקי היל, שימי וייס, דודי לינקר ואברהם נחמן מזרחי, בקומזיץ ב'חיידר של רבינו' של העסקנים מאיר גרנובסקי וארי וייס באומן.

10 10 0:00 / 0:40

את הזמר שולי רנד ראינו עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, בטקס הענקת עיטור הנשיא לשנת 2026.

הזמר ליפא שמלצר שהוציא בימים האחרונים אלבום חדש לרגל החגים "ליפא'ס תקיעות" - פרגן בתודה לאיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' ועמוד הבידור הדתי 'הרבנית' באינסטגרם.

והנה הזמר ליפא שמלצר בסליחות הראשונות אצל הנגידים יוסי בייניש ושלומי הלר בארצות הברית: "אחרי שנים של מניעות, השנה אני טס לאומן בראש השנה".

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הזמר ישי ריבו בביצוע מיוחד לשירו: "סדר העבודה", יחד עם הקלידן שלוימי בוכנר, באירוע הכנסת ספר תורה מול חומות הכותל המערבי.

- צילום: יעקב כהן 10 10 0:00 / 1:34 ( צילום: יעקב כהן )

את הזמר מוטי שטיינמץ ראינו מתהלך כאחד האדם ברחובות פריז שבצרפת.

( צילום: אלון שוקרון )

הזמר מידד טסה משמח חיילים בצפון, יחד עם איש החסד אברהם יחזקאל מנכ"ל 'עוצמה לחייל'.

- צילום: שירן פרץ 10 10 0:00 / 1:41 ( צילום: שירן פרץ )

הזמר אלי מרכוס, המוזיקאי מנדי פנסקי ותזמורתו וחברי מקהלת 'אידיש נחת' בניצוחו של מוישי קרויס, בביצוע מיוחד לשיר "עוד ישבו" בחתונת נכדתו של המלחין יוסי גרין.

- צילום: מנדי סגל 10 10 0:00 / 0:35 ( צילום: מנדי סגל )

הזמר שרולי גרין בסוד שיח עם הגאון הרב שלום בער סורוצקין, בסליחות ראשונות בארצות הברית, מהצד נראה המפיק צביקה ליפשיץ.

( צילום: שמעון אפשטיין )

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני קיבל 'אות יקיר העיר' מראש מועצת ירוחם נילי אהרון, על פעילותו למען התושבים.

בעוד הבוס ח"כ משה גפני מארס את נכדתו ראינו את יעקב מורגנבסר הדובר עסוק בהגשת רשימת 'דגל' החדשה יחד עם שמשון פרג מבכירי 'החינוך העצמאי' ואברהם ובר חבר ועדת הבחירות של 'דגל התורה'. 'זופניק' מחכה לשמוע מה התפקיד החדש שיקבל ב'דגל' החדשה.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בכתיבת אותיות בספר תורה בבית חתנו הרב ברוך דרעי, לצד חברי הכנסת יואב בן צור וארז מלול.

את משה שיפמן מזכ"ל 'דגל התורה', ראינו עובר על רשימות המועמדים לבחירות לכנסת, יחד עם ח"כ מאיר פרוש ובנו מוישי פרוש מנכ"ל עיתון 'המבשר'.

את ח"כ אוריאל בוסו, השר לשעבר משה ארבל, עמיקם בן צבי יו"ר 'אלעל', איש העסקים שלום חיים הבעלים של 'טעמן' ו'ישראייר' ועו"ד יחיאל מונשיין, ראינו בשיעורו השבועי של האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא.

בעיצומה של הדרמה הפוליטית סביב רשימת ש"ס לכנסת תפס 'זופניק' את ח"כ יואב בן צור משתתף במעמד הסליחות בישיבת "אור החיים" בראשות חבר המועצת ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, כשהוא מאזין בקשב לדברי ההתעוררות של המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן.

ח"כ אוריאל בוסו, בסוד שיח עם הגאון רבי משה מאיה זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, בבר מצווה לנכדו בן לחתנו הרב מידד כהן.

( צילום: ש.פ.ה. )

ח"כ יצחק גולדקנופף, מתברך מהמקובל הרב נתנאל שריקי, במהלך אירוע פרטי.

( צילום: יורם קקון )

את ח"כ מיכאל מלכיאלי, ראינו בסיור מקצועי בקבר 'רחל אמנו' עם מנהל הקבר אייל עטיה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג בכתיבת אותיות בספר תורה לעילוי נשמתו של הזמר דדי גראוכר ז"ל במלאות שלוש שנים לפטירתו: "תמשיכו לעשות מעשי חסד כמו אבא שלכם".

- צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 1:01 ( צילום: שלומי כהן )

( צילום: שלומי כהן )

את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, ראינו בסוד שיח פוליטי עם חברי הכנסת יואב בן צור ויצחק קרויזר, בכנס במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, נושא דברי תורה ואמונה, בהילולת 'החפץ חיים', שערך הרב ניצן ראובן.

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השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב שהצטרפת למפלגת 'עוצמה יהודית', מתקבלים בשוק מחנה יהודה בירושלים.

- צילום: מענדי עקיבא 10 10 0:00 / 1:02 ( צילום: מענדי עקיבא )

אוהד אוזן המשנה לראש העיר ראשון לציון, מפגין כישורי תיפוף במופע סליחות בבית הכנסת 'היכל שלמה' בעיר, יחד עם הזמר והגיטריסט ברק גרוסברג.

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הרב יחזקאל תומר מרבני העיר רמלה, בתיקון מיוחד עם בחורי ישיבה, לאישה נוריה בת נעימה, סבתא של העבריינים האחים אייל ומשה בן משה, המאושפזת במצב קשה בבית חולים 'אסף הרופא'.

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את כוכב הרשת דודי קפלר ראינו יוצא מקניות לשבת במעדניית 'לייבלה' בירושלים.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, מברך את רב ניצב דני לוי מפכ"ל המשטרה וניצב משנה הרב רמי ברכיהו רב המשטרה, בטקס לרגל השנה החדשה במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש.

פקד מושיקו דהן מפקד משטרת הכותל, משמש כשליח ציבור במעמד הסליחות בכותל, בעקבות פטירת אביו ז"ל.

- צילום: אלחנן אלבז 10 10 0:00 / 0:46 ( צילום: אלחנן אלבז )

את אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי, ראינו יחד עם ניצב אבשלום פלד מפקד משטרת ירושלים, בהכנות למעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי.

רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר וגונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, בסליחות אצל ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, מאחור נראה שניאור שפירא יועצו לעניי חרדים של הנציב.

( צילום: 'רון סטודיו' )

ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה ויועצו לענייני חרדים רב סמל מתקדם קובי פרטיג ורב המחוז רב פקד הרב אליהו קב, סגן ניצב יובל שביט מפקד משטרת בני ברק ורמת גן וסגנו רב פקד מארק צפניה ופקד טל שרביט מפקד השיטור העירוני בבני ברק, בברכת שנה טובה אצל הגאון הרב מסעוד בן שמעון רב העיר הספרדי של בני ברק, הגאון הרב יצחק אייזיק לנדא רב העיר החסידי של בני ברק, הגאון הרב שרגא שטיינמן ראש ישיבות 'אורחות תורה' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ומזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לסיור התלווה איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

( צילום: נועם אליהו ורומי הראל )

במהלך הביקור אצל מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ניצב משנה אלעד קליין אמר לרב: "איציק אוחנה ושמעון ברדי העוזר שלך עושים עבודת קודש בחיבור והקשר בין המגזר החרדי למשטרה".

- צילום: נועם אליהו ורומי הראל 10 10 0:00 / 0:25 ( צילום: נועם אליהו ורומי הראל )

לסיום הביקור, בכירי המשטרה קיבלו סקירה איך מייצרים ובודקים תפילין, במפעל המרכזי בעיר.

גונדר יריב כהן ראש אגף האסיר בשירות בתי הסוהר ותת גונדר הרב אייל סלמן הרב הראשי בשירות בתי הסוהר, בהתייעצות במעונו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', במסע חיזוק לחולים המאושפזים בבית החולים 'תל השומר', ביוזמת ארגון 'קרבת שמשון', מהצד נראה כוכב הרשת איציק בנזימן.

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, אירס את נכדתו תהילה בת לבנו הרב אליהו עמאר, עם רפאל רפאלי בנו של סוכן הביטוח יוסי רפאלי ונכדו של הגאון הרב רפאל רפאלי נשיא רשת הכוללים 'שערי מרדכי' ונכדו של הרב דניאל פלבני ראש ישיבת 'הפקדתי שומרים'.

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( צילום: אבי רפאלי )

את המשפיע הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי, ראינו מחלק צנצנות דבש למאושפזים בבית החולים 'מעייני הישועה', יחד עם העסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון'.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בנו הרב נתן ארוש ועוזרו מיכאל בן אבו, בסיור במנהרות הכותל יחד עם מרדכי סולי אליאב מנכ"ל הקרן למורשת הכותל.

( צילום: אלי כהן )

משה עופר דובר הרבנות הראשית לישראל, מתברך מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בטקס הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה של עובדי הרבנות.

המקובל הרב נתנאל שריקי עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ובעלה שמוליק בחתונת בנם.

( צילום: יעקב כהן ארזי )

עוזי ביתן מנכ"ל קופת חולים 'מאוחדת' וראש לשכתו דודי שוורץ ומשה ברים מנהל השיווק למגזר החרדי בקופה, בסיור בישיבת 'חברון' יחד עם ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

- צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 1:14 ( צילום: שלומי כהן )

הגאון הרב ישראל מאיר לאו, נושא דברי תורה בהרמת כוסית לרגל השנה החדשה בבית החולים 'איכילוב' יחד המנכ"ל פרופסור אלי שפרכר.

( צילום: יהודית פחימה סושיאל )

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו והמשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן, בסליחות ראשונות בבית ההכנסת הגדול בתל אביב יחד עם נשיא בית הכנסת שלמה פיבקו החזן הראשי של חיל האוויר.

( צילום: אבי אייזנברג )

את שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, ראינו מסייע באריזת סלי מזון לנזקקים במפעל החסד 'יד ביד' של המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן.

רב הסלבס מרדכי חסידים, נצפה בשיחה ערה עם המיליארדר מיכאל מירילשוילי, באירוע יום עצמאות 250 שנה לארצות הברית, במוזיאון הסובלנות בירושלים.

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מהצד נראים מאיר עמר עוזר הרב ואיש החסד מוטי פריד יו"ר 'סעד ומרפא'.

יהודה בוטבול ראש עיריית אלעד ויעקב גוטרמן ראש עיריית מודיעין עילית, באירוסי בתו של איש יחסי הציבור ישראל רוזנפלד.

את האח החרדי יואל שוורץ מבכירי מחלקת פסיכיאטריה בבית החולים 'מעייני הישועה' ויו"ר ארגון 'אהבת נפש', ראינו בהתייעצות הלכתית עם הרב יוסף הופנר רב בית החולים.

( צילום: א. עמר )

פרופסור עופר מרין מנכ"ל בית חולים 'שערי צדק', בריקוד בהכנסת ספר תורה שהוכנס לעילוי נשמת 19 חללי המלחמה הי"ד ממשפחות עובדי בית החולים, ביוזמת רב בית החולים הרב יוסף שפרונג ואחראי שירותי הדת בבית החולים הרב אברהם גולדשמידט.

( צילום: עזרא לנדא )

הרב דניאל צוריאל, מו"ץ בבית הוראה של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד וחבר ועדת הלכה בארגון 'פרי חיים', מעניק לגר"ע פריד את הספר החדש שהוציא 'דברי חמודות' העוסק בענייני הלכות חולים בצום יוה"כ.

האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד עם יו"ר ארגון 'לב מלכה' הרב אהרן אברמן בשמחת נישואי נכדו, בן לחתנו יו"ר הוועדה הפוליטית בויז'ניץ-מרכז שלומי גרינברג.

( צילום: יהושע פרוכטר )

יו"ר 'אור לאסיר' הרב נתן גרוסמן בדברי הכנה לימים הנוראים בכנס לאסירים בכלא חרמון.

את הזמרים אביב אלוש ואליאב זוהר, ראינו במטוס בדרכם לראש השנה באומן.

- צילום: יונתן בן טוב 10 10 0:00 / 0:35 ( צילום: יונתן בן טוב )

הזמר טל ועקנין בביצוע מרגש ל"שמע ישראל", בערב סליחות בדירת 'לב שלום' מול הכותל המערבי.

- צילום: קלואי חזות 10 10 0:00 / 0:53 ( צילום: קלואי חזות )

השחקן דני שטג מתחדש בתשמישי קדושה אצל קובי ששון בבני ברק.

( צילום: ד.ג. )

את השף דודו אוטמזגין, ראינו מתברך מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך'.

הזמרים ששון שאולוב, בן צור ומתן חסן, בתפילת ערבית מאחורי הקלעים במופע 'מאירים בסליחות' בבריכת הסולטן בירושלים.

- צילום: ארנון בוסאני 10 10 0:00 / 0:23 ( צילום: ארנון בוסאני )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: