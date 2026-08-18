הפריימריז בליכוד ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

באצטדיון בלומפילד ביפו הוקם הלילה (שלישי) חמ"ל ספירת הקולות של פריימריז הליכוד, ומשם זרמו התוצאות שעיצבו את פני הרשימה לכנסת הבאה. לאחר ספירת 100% מהקולות: השר אלי כהן מוביל במקום הראשון, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה במקום השני והשר יריב לוין במקום השלישי.

בשל השריונים שקיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו, המקום הריאלי האחרון ברשימה הארצית הוא המקום ה-15, שכן לאחר מכן ייכנסו נציגי המחוזות. לפי רוב הסקרים, הליכוד עומד על כ-23 מנדטים.

התוצאות לאחר ספירת 100% מהקולות

במקום הרביעי נבחרה השרה מירי רגב כאישה הראשונה ברשימה, ולאחריה יו"ר הקואליציה אופיר כץ במקום החמישי. במקום השישי השר יואב קיש, במקום השביעי השר מיקי זוהר ובמקום השמיני ח"כ אלמוג כהן המתמודד לראשונה בפריימריז בליכוד. דרמה בפריימריז: גמליאל צנחה ל-35, עטיה במקום 25 קובי ישראל | 20:31 את העשירייה הראשונה משלימים השר עמיחי שיקלי במקום התשיעי והשר דודי אמסלם במקום העשירי. ח"כ משה סעדה פותח את העשירייה השניה במקום ה-11. טלי גוטליב נפלה למקום 12 אחת ההפתעות הבולטות היא מיקומה של ח"כ טלי גוטליב רק במקום ה-12, לאחר שבסקרים היא הייתה במקום הראשון. על פי מקורות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו פעל בשקט כדי שהיא תרד לעשירייה השניה, מחשש שהיא תוביל לפגיעה בכוחו של הליכוד. השר שלמה קרעי נמצא במקום ה-13, אחריו במקום ה-14 ח"כ בועז ביסמוט שברגע האחרון עקף ב-16 קולות בלבד את ח"כ דוד ביטן, שנכנס למקום ה-15, לאחר המאבק שניהל נגדו ראש הממשלה נתניהו. רק כדי להבין את הדרמה: רגע לפני הקלפי האחרונה, שלמה קרעי עמד על 24,212 קולות, דוד ביטן על 24,061 ובועז ביסמוט על 24,045. ואז הגיעה הקלפי האחרונה והפכה את התמונה: קרעי סיים עם 24,232, ביסמוט עם 24,092 וביטן עם 24,076. השר ניר ברקת הדרדר למקום ה-16, כזכור גם נגדו ניהלו בלשכת רה"מ נתניהו מאבק בשל הטענות לפושט שניסה להוביל נגד ראש הממשלה.

ממראות הפריימריז ( צילום: חיים גולדברג, דוד כהן\פלאש 90 )

מי בסכנה ומי צפוי להיפרד

מי שנמצאים בספק שייכנסו לכנסת הבאה הם השר זאב אלקין והשרה גילה גמליאל. כמו כן, השרים שצפויים להיפרד מהכנסת הבאה כוללים את השר אבי דיכטר, השרה עידית סילמן והשרה מאי גולן. כך גם חברי הכנסת עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מילביצקי, קטי שטרית, אריאל קלנר וניסים ואטורי.

הודעת הליכוד: "ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז בליכוד ומברך את אלו שנבחרו לרשימה. רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה. יחד עם המשוריינים שימנה ראש הממשלה נתניהו, שיחזקו את הרשימה עוד יותר, נבחרת הליכוד בראשות נתניהו תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה מייד לאחר הבחירות.

"זאת הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. ראש הממשלה נתניהו מודה למתפקדות ומתפקדי הליכוד שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים.

"ראש הממשלה נתניהו מעריך מאוד גם את אלה שלא הצליחו להיכנס לרשימה, מודה להם על תרומתם ומתכוון לשלב אותם בעשייה למען ניצחון הליכוד".

יצוין כי במהלך יום ההצבעה התעוררו טענות קשות בנוגע לרשימת בעלי זכות הבחירה. גורמים בליכוד טענו כי מתפקדים שחידשו את תשלום דמי החבר כחודש לפני הפריימריז גילו בחלק מהמקרים כי אינם מופיעים כבעלי זכות הצבעה, סוגיה שעלולה להשפיע על התוצאות הסופיות.

שיעור הצבעה גבוה

שיעור ההצבעה הסופי עמד על כ-53.5%, גידול של כ-10% בהשוואה לשעות ההצבעה הזהות בפריימריז הקודמים. מהליכוד נמסר כי מדובר בשיעור הצבעה גבוה המעיד על עניין רב בקרב המתפקדים.