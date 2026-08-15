נר נשמה ( צילום: אילוסטרציה )

בערב שבת התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הילדה רוחמה חנה כהן עליה השלום, נכדתו של סגן ראש העיר ירושלים מטעם ש"ס, צביקה כהן.