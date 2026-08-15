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הסבא הספיק להיפרד

סוף עצוב: הילדה רוחמה חנה כהן ע"ה, נכדתו של סגן ראש העיר צביקה כהן

בערב השבת התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הילדה רוחמה חנה כהן, נכדתו של סגן ראש העיר ירושלים צביקה כהן יבדל לחיים טובים (ברוך דיין האמת) 

6תגובות
נר נשמה (צילום: אילוסטרציה)

בערב שבת התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הילדה רוחמה חנה כהן עליה השלום, נכדתו של סגן ראש העיר ירושלים מטעם , צביקה כהן.

הילדה בת ה-5 נפטרה בארה"ב למגינת הוריה ומשפחתה לאחר שחלתה במחלה קשה.

במשך שנה וחצי נלחמו הרופאים על חייה, כאשר בכל אותה התקופה המונים התפללו וקרעו שערי שמיים לרפואתה. אולם למרבה הצער נגזרה הגזירה וביום שישי האחרון השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

סביה, צביקה כהן מש"ס, הספיק להגיע לארצות הברית על מנת להיפרד מנכדתו הטהורה, בת לבנו אברהם ישעיהו כהן.

הלווייתה צפויה להתקיים בישראל בימים הקרובים, פרטים נוספים יפורסמו כשיתקבלו.

יהי זכרה ברוך.

ש"סברוך דיין האמתצביקה כהן

6 תגובות

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6
עצוב. גאולה ברחמים . כאב הלב לשמוע כל כך הרבה .... בעה שד יתן להם הרבה כח לעמוד בזה
חי
5
באוך דיין האמת
ב ד ה
4
נקרע הלב איזה כאב ה' יתברך יתן לכם כח ושמחה להמשיך הלאה
אברהם

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