בערב שבת התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של הילדה רוחמה חנה כהן עליה השלום, נכדתו של סגן ראש העיר ירושלים מטעם ש"ס, צביקה כהן.
הילדה בת ה-5 נפטרה בארה"ב למגינת הוריה ומשפחתה לאחר שחלתה במחלה קשה.
במשך שנה וחצי נלחמו הרופאים על חייה, כאשר בכל אותה התקופה המונים התפללו וקרעו שערי שמיים לרפואתה. אולם למרבה הצער נגזרה הגזירה וביום שישי האחרון השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.
סביה, צביקה כהן מש"ס, הספיק להגיע לארצות הברית על מנת להיפרד מנכדתו הטהורה, בת לבנו אברהם ישעיהו כהן.
הלווייתה צפויה להתקיים בישראל בימים הקרובים, פרטים נוספים יפורסמו כשיתקבלו.
יהי זכרה ברוך.
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