הראשון לציון עולה למסוק בדרכו לצפון 10 10 0:00 / 0:25 הראשון לציון עולה למסוק בדרכו לצפון

הראש"ל מעיין בלימוד כשלצידו יו"ר ש"ס דרעי

התמונות מהמסוק החזירו את הזיכרון הקולקטיבי שנים אחורה, אל דמותו של אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. בימי אלול ועשרת ימי תשובה, היה מרן זצ"ל מכתת רגליו וממריא במסוקים מעיר לעיר ומעצרת לעצרת, כדי להגיע גם לפינות הנידחות ביותר בארץ ולהעיר לבבות נרדמים.

הראש"ל ודרעי ממריאים לצפון הארץ 10 10 0:00 / 0:16 הראש"ל ודרעי ממריאים לצפון הארץ

הגעתו של הראש"ל למעמד הייתה כרוכה במסירות נפש של ממש. לאחר חודש גדוש ועמוס לעייפה, בו מסר מאות שיחות חיזוק ועצרות התעוררות בכל רחבי הארץ, חש הרב שלא בטוב וסבל מצרידות קשה. אך למרות החולשה והעומס הכבד, סירב לבטל את הגיעו וטס לצפון הארץ כדי להגיע ולהלהיב את לבבות אלפי המשתתפים בצפון.