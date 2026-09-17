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בנתיבי מרן

בליווי אריה דרעי | הראש"ל המריא במסוק לעצרת הסליחות המרכזית בצפון הארץ

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף המריא אמש במסוק לצפון הארץ, כשהוא מלווה ביו"ר ש"ס אריה דרעי • המסע המרומם, העצרת באצטדיון והמסורת של מרן זצ"ל | תיעוד (חרדים)

הראשון לציון עולה למסוק בדרכו לצפון
הראשון לציון עולה למסוק בדרכו לצפון

רגע מרגש נרשם אמש (רביעי), כאשר המסוק ובו הראשון לציון, הגאון רבי , חצה את שמי הארץ בדרכו מירושלים לצפון. היעד: אצטדיון העיר עכו, שם התכנסו אלפים לעצרת הסליחות המרכזית שחתמה את שרשרת מעמדי התשובה ואירועי חודש הרחמים והסליחות.

אל המסע המרומם התלווה יו"ר תנועת ש"ס, ח"כ , שהשתתף לצד הראש"ל במעמד הנשגב. הראש"ל הגיע כדי לחזק את תושבי הצפון, לעורר את הלבבות ולהוביל את אלפי המשתתפים שהציפו את היציעים בפרקי סליחות, בזעקות "עננו".

הראש"ל מעיין בלימוד כשלצידו יו"ר ש"ס דרעי

התמונות מהמסוק החזירו את הזיכרון הקולקטיבי שנים אחורה, אל דמותו של אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. בימי אלול ועשרת ימי תשובה, היה מרן זצ"ל מכתת רגליו וממריא במסוקים מעיר לעיר ומעצרת לעצרת, כדי להגיע גם לפינות הנידחות ביותר בארץ ולהעיר לבבות נרדמים.

הראש"ל ודרעי ממריאים לצפון הארץ
הראש"ל ודרעי ממריאים לצפון הארץ

הגעתו של הראש"ל למעמד הייתה כרוכה במסירות נפש של ממש. לאחר חודש גדוש ועמוס לעייפה, בו מסר מאות שיחות חיזוק ועצרות התעוררות בכל רחבי הארץ, חש הרב שלא בטוב וסבל מצרידות קשה. אך למרות החולשה והעומס הכבד, סירב לבטל את הגיעו וטס לצפון הארץ כדי להגיע ולהלהיב את לבבות אלפי המשתתפים בצפון.
אריה דרעיהרב יצחק יוסףהראשון לציוןסליחות

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