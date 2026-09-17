פאנל 'ליל שישי' של 'כיכר השבת' בהגשת ישי כהן התכנס השבוע לסיכום שבוע דרמטי במערכת הפוליטית, 40 יום לפני הבחירות.

חברי הפאנל – חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא' ואנשי התקשורת אבי גרינצייג ואבי בלומנטל – דנו בהרחבה בשלושה נושאים מרכזיים שהעסיקו את הציבור החרדי והפוליטי השבוע.

בפתח הדיון עמדה החלטת בג"ץ שלא לאפשר את קיום ימי העיון שנקבעו בחוק לזכרו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. השופטים קבעו כי הדיון התייתר בשל הודעת מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן שמבחינה טכנית לא יצליח לארגן את הכנס בזמן. ההחלטה עוררה סערה בציבור החרדי, כאשר הראשון לציון הגר"י יוסף קרא לעשות אלף הילולות בכל רחבי הארץ.

בהמשך הדיון עסקו חברי הפאנל בהיפוך המגמה בסקרים. סקר חדשות 13 שפורסם השבוע הראה כי לראשונה מאז מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה לפני כשלוש שנים, גוש נתניהו מוביל על גוש השינוי בראשות גדי איזנקוט. על פי הסקר, גוש נתניהו עולה לרוב של 54 מנדטים, לעומת 52 מנדטים לגוש השינוי.

בחלק השלישי של הפאנל עסקו הפרשנים בהכתרת ח"כ יעקב אשר ליו"ר יהדות התורה והשותפות של ח"כ משה גפני בהנהגת 'דגל'. השבוע נערכה בבית 'דגל התורה' בבני ברק ישיבת "התנעה והיערכות לקראת הבחירות", בה השתתפו זה לצד זה הח"כים המודחים והמועמדים החדשים ברשימה.

במקביל, סיעת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר מטפסת בסקר 'המדד' וזוכה ל-2.5 מנדטים. האם מדובר בנתון שצריך להדאיג את הנהגת הסיעות החרדיות.