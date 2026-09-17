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יקלעו שוב?

התיכון ש"חוזה" את תוצאות הבחירות הצביע: זו המפלגה המנצחת

תלמידי כיתות י"א וי"ב בתיכון בליך ברמת גן הלכו לקלפיות במסגרת "תרגיל הבחירות" המסורתי של בית הספר, שנודע בכך שחזה בעבר מהפכים פוליטיים בישראל | אלו תוצאות האמת (בעולם)

1תגובות
"תוצאות האמת" בתיכון בליך (צילום: רשתות חברתיות)

תלמידי כיתות י"א וי"ב בתיכון בליך ברמת גן הלכו היום (חמישי) לקלפיות במסגרת "תרגיל הבחירות" המסורתי של בית הספר, שמתקיים כבר מאז 1969 ונודע בכך שחזה בעבר מהפכים פוליטיים בישראל.

על פי התוצאות, "ישר!" בראשות גדי איזנקוט זכתה במקום הראשון עם 32.2% מהקולות. "ביחד" בראשות נפתלי בנט קיבלה 22.4%, הליכוד 15.5%, עוצמה יהודית 9.4% והדמוקרטים 7.1%. ישראל ביתנו קיבלה 4.8%, עמך ישראל 3.6%, בעוד המילואימניקים-כלכלית, הציונות הדתית וכחול לבן לא עברו את אחוז החסימה בבית הספר.

למרות שרוב התלמידים שהצביעו עדיין אינם בגיל ההצבעה בבחירות הארציות, המפלגות מייחסות חשיבות רבה למסורת בבליך. לאורך השבוע הגיעו לבית הספר בכירים ממפלגות שונות ונאמו בפני התלמידים.

השנה נרשמו גם עימותים סביב האירוע. בין היתר תועדה השלכת כוסות לעבר ח"כ מירב בן ארי, לאחר שתקפה בדבריה את השר . במקביל, הזמנת ח"כ שמחה רוטמן לנאום בבית הספר ופרסום דבריו עוררו סערה ברשת.

בליך כבר הצליח בעבר לחזות תוצאות פוליטיות משמעותיות: בשנת 1977 הצביעו תלמידיו בעד הליכוד, וב-1992 ניבאו את ניצחון יצחק רבין והעבודה.
הליכודאיתמר בן גבירגדי איזנקוטתיכון בליךבחירות 2026
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1 תגובות

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בס"ד בית ספר עם מרכז שמאל. לא מאוזן מבחינה דתית. הכל שטויות. בורא עולם קובע והעם יבצע את רצון הבורא כי יש המון חוזרים בתשובה ואוהדי דת. הרבה מבינים שהשמאל שונא מסורת וקיצוני ללא כיוון אידיאולוגי אמיתי-רק שנאת האחר ונמאס לציבור מזה.
רמי

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