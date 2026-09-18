( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

טרגדיה קשה פקדה הלילה את קהילת איתמר ואת משפחת עטיה: עמיחי עטיה ז"ל, בן 17, תושב היישוב ותלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים, נדרס למוות בחדרה בעת ששהה באזור חניה סמוך לאירוע סליחות המוני שאליו יצא יחד עם תלמידי הישיבה.

האירוע התרחש בסמוך לאירוע הסליחות שקיימה ישיבת אולגה בשיתוף עיריית חדרה. על פי הנמסר, נהג תושב כפר מנדא נסע ברכבו במהירות גבוהה באזור החניה ודרס את עמיחי. הנער נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו. נסיבות האירוע המדויקות נמצאות בחקירה מאומצת של המשטרה. עמיחי ז"ל, בנם של שגית ויונה עטיה, הותיר אחריו חמישה אחים ואחיות, בהם אח תאום. מקהילת איתמר נמסר כי עמיחי היה "נער אהוב, ערכי ותוסס, דמות משמעותית בקרב בני הנוער ביישוב ומדריך פעיל בסניף".

( צילום: באדיבות ישיבת חיצים )

מיד עם היוודע דבר האסון שוחח ראש מועצת שומרון יוסי דגן עם מנהל הישיבה, עם הנהגת הישוב וכן עם ראש עיריית חדרה ניר בן חיים. השניים עומדים בקשר יחד עם הצוותים המקצועיים, גורמי החינוך וגורמי הרווחה. צוותי המועצה האזורית שומרון מלווים את משפחת עטיה, את קהילת איתמר ואת צוות הישיבה והתלמידים בשעה הקשה.

"אנחנו המומים וכואבים. עמיחי היה נער צעיר שכל החיים היו לפניו. הוא יצא יחד עם חבריו לערב סליחות ולא שב הביתה", אמר ראש מועצת שומרון יוסי דגן. "אנחנו מחבקים את הוריו, שגית ויונה, את אחיו ואחיותיו, את חבריו ואת קהילת איתמר כולה. שוחחתי עם ראש עיריית חדרה ואנחנו עומדים בקשר עם כלל הגורמים כדי לתת את המענה הטוב ביותר. מועצת שומרון תלווה את המשפחה ואת הקהילה בכל מה שיידרש. יהי זכרו ברוך".

מהנהגת איתמר נמסר: "קהילת איתמר כולה כואבת והמומה על פטירתו הטראגית של עמיחי עטיה ז"ל, בן היישוב ותלמיד ישיבת חיצים. עמיחי היה שותף מלא בחיי הקהילה, אהוב על חבריו ומוערך על ידי הסובבים אותו, והותיר חותם עמוק בזמן שהיה חלק מחיי היישוב. משפחת עטיה כולה היא משפחה אהובה ומשמעותית מאוד בקהילת איתמר".

מאז היוודע האסון, הנהגת היישוב, צוותי הקהילה וגורמי המקצוע מלווים את המשפחה, את חבריו של עמיחי ואת בני הנוער, וימשיכו לעמוד לצדם בכל שיידרש. בשעה הקשה הזאת קהילת איתמר מחבקת את הוריו, שגית ויונה, את אחיו ואחיותיו ואת המשפחה כולה, ומתאבלת איתם על האובדן הכבד.