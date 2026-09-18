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אירוע פלילי 

נער בן 17 נדרס למוות בחדרה: נהג הרכב נעצר לאחר שנפצע מירי

נער בן 17 נדרס למוות במתחם קניות וילג׳ בחדרה • נהג הרכב נפצע מירי ונעצר | המשטרה: רקע פלילי (בארץ)

1תגובות
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אירוע פלילי קשה התרחש הלילה (בין חמישי לשישי) במתחם הקניות וילג׳ בחדרה, כאשר נער בן 17 נדרס למוות ונהג הרכב נפצע מירי. פתחה בחקירת רצח ונהג הרכב נעצר.

על פי דיווח משטרת ישראל, האירוע החל בעימות בין הצדדים, במהלכו נדרס הנער בן ה-17 ובהמשך בוצע ירי במקום. כתוצאה מהדריסה נפצע הנער באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו. נהג הרכב נפצע באורח קל כתוצאה מהירי ופונה לקבלת טיפול רפואי.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב שרון בשעה 01:40. הפרמדיקית יסכה בן נון וחובשי רפואת חירום ויקטור גולץ ויונתן ינקלביץ תיארו את הזירה הקשה: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הפצוע ששכב בחניית מרכז מסחרי לאחר שנפגע מרכב, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה".

צוותי מד"א החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות ופינו את הנער בניידת טיפול נמרץ לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש. לירון עמר ורוית פילוס, חובשי איחוד הצלה, מסרו כי הענקו סיוע רפואי ראשוני לצעיר כבן 20 שנפגע מרכב מסחרי, וכי בסיוע חובשים נוספים ביצעו פעולות החייאה מצילות חיים שלאחר מכן הוא פונה לבית החולים הלל יפה כשמצבו אנוש. בהמשך נקבע מותו של הנער.

כוחות משטרה גדולים של תחנת חדרה הגיעו למקום, אספו ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. בסיום הערכת מצב שהתקיימה, החקירה הוטלה על ימ"ר מנשה. המשטרה הדגישה כי על פי החשד והרקע שנבדק בשלב זה, מדובר באירוע על רקע פלילי ואין חשד לאירוע פח"ע.

נהג הרכב, שנפצע מהירי, נעצר לאחר שקיבל טיפול רפואי. החקירה נמשכת.
משטרהרצחאיחוד הצלהמד"אחדרהדריסהפשיעהמשטרת ישראל

1 תגובות

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לא פלילי! ערבי דרס יהודי, נער נורמטיבי מהשומרון, בכלל לא מהאזור. גירוש עכשיו!
הייתי שם ומכיר

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