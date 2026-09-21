שעתיים לפני כניסת יום הכיפורים התקיים דיון מצומצם שעסק במצב הביטחוני ביהודה ושומרון, במהלכו העלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את סוגיית עונש המוות למחבלים.

בן גביר טען במהלך הדיון כי המקרה הנוכחי - של מעצר המחבל שרצח אתמול את נתנאל שקרון הי"ד - הוא המקרה הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק שאושר בכנסת במרץ האחרון.

בסביבת בן גביר טענו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע עניין בנושא וביקש לקבל תשובות מגורמי צה"ל באשר לאפשרות ליישם את החוק במקרה הנוכחי. הפצ"ר לא השתתף בשיחה, אולם נציגי צה"ל שהשתתפו בדיון מסרו כי מבחינתם אין מניעה.

בעקבות הדברים הוחלט כי הקבינט המצומצם יקיים ישיבה מקצועית נוספת בנושא, בהשתתפות הפצ"ר, לצורך בחינת המשך הטיפול והיישום.

כזכור, במרץ האחרון אושר בכנסת חוק עונש מוות למחבלים. 62 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ו-48 התנגדו. ראש הממשלה נתניהו הגיע להשתתף במיוחד בהצבעה והצביע בעד, למרות שההצעה הייתה עוברת גם בלי שהיה מגיע.

על פי החוק שאושר, שר הביטחון יורה למפקד כוחות צה"ל באזור לתקן את הצו בדבר הוראות ביטחון החל באזור יהודה והשומרון, כך שעל תושב האזור, למעט אזרח ישראלי או תושב ישראל, שגרם בכוונה למותו של אדם במעשה טרור – יוטל עונש מוות בלבד, אלא אם מצא בית המשפט הצבאי כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלן ראוי להטיל עונש מאסר עולם.