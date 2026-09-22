 דלג לתוכן הראשי
עיניים למעמקים

מרוץ חימוש במצולות: המענה הישראלי הדרמטי לאיום הימי הטורקי

מערכת הביטחון המליצה לדרג המדיני להגדיל את צי הצוללות מ-6 ל-8 במקביל • ההמלצה מגיעה על רקע התעצמות חיל הים הטורקי בצוללות מתקדמות (צבא וביטחון)

3
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הצורר הטורקי ארדואן (צילום: shutterstock)

מערכת הביטחון הישראלית גיבשה חוות דעת מקצועית ונמסרה לדרג המדיני, ולפיה נדרש להגדיל בשנים הקרובות את מספר הצוללות הישראלי ל-8 במקביל. כך דיווח הבוקר (שלישי) דורון קדוש בגלי צה"ל.

ההמלצה מהווה שינוי משמעותי במדיניות הביטחונית: לא רק צוללות חדשות שיחליפו ישנות וישמרו את המספר הקיים, אלא גדילה ממשית מ-6 ל-8 בכל רגע נתון. המהלך מגיע על רקע מעקב צמוד אחר ההתעצמות של חיל הים הטורקי בצוללות בשנים האחרונות.

על פי הדיווח, בישראל עוקבים אחר מהלך התעצמות נרחב של טורקיה, הכולל הגדלה משמעותית של צי הצוללות בכלים חדשים ומתקדמים מתוצרת גרמניה - בדומה לצוללות שמיוצרות עבור ישראל.

גורמים בכירים במערכת הביטחון אמרו לגלי צה"ל כי בוודאי שמהלך רכש נרחב ומרחיק לכת כזה לא יוכל לקרות בתקופה הקרובה עד הבחירות. עם זאת, יש כוונה לקדם את המהלך מול הדרג המדיני שייבחר לאחר הבחירות, ולעשות זאת באופן סדור.
טורקיהרגפ טאיפ ארדואן

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מישהו שמע על פעולה שעשו הצוללות? אם כן למה לא מספרים מה הן עשו?
צבי
אם היו מספרים לא היו צריכים צוללות
חי
1
מ 6 ל 8 זה ממש חשוב
יהודי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר