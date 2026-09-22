מרוץ חימוש במצולות: המענה הישראלי הדרמטי לאיום הימי הטורקי

מערכת הביטחון הישראלית גיבשה חוות דעת מקצועית ונמסרה לדרג המדיני, ולפיה נדרש להגדיל בשנים הקרובות את מספר הצוללות הישראלי ל-8 במקביל. כך דיווח הבוקר (שלישי) דורון קדוש בגלי צה"ל.

ההמלצה מהווה שינוי משמעותי במדיניות הביטחונית: לא רק צוללות חדשות שיחליפו ישנות וישמרו את המספר הקיים, אלא גדילה ממשית מ-6 ל-8 בכל רגע נתון. המהלך מגיע על רקע מעקב צמוד אחר ההתעצמות של חיל הים הטורקי בצוללות בשנים האחרונות.

על פי הדיווח, בישראל עוקבים אחר מהלך התעצמות נרחב של טורקיה, הכולל הגדלה משמעותית של צי הצוללות בכלים חדשים ומתקדמים מתוצרת גרמניה - בדומה לצוללות שמיוצרות עבור ישראל.

גורמים בכירים במערכת הביטחון אמרו לגלי צה"ל כי בוודאי שמהלך רכש נרחב ומרחיק לכת כזה לא יוכל לקרות בתקופה הקרובה עד הבחירות. עם זאת, יש כוונה לקדם את המהלך מול הדרג המדיני שייבחר לאחר הבחירות, ולעשות זאת באופן סדור.