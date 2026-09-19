במלאת שנה להסתלקותו של החזן ההיסטורי והמיתולוגי לבית סלונים, הרה"ח רבי יחיאל אהרן בוימיל זצ"ל, חושפים בחסידות הקלטה נדירה ומרגשת של הפיוט 'תכנת כל אלה' המיוחס להרה"ק בעל ה'בת עין' מאווריטש זיע"א.

המנוח זצ"ל, שהסתלק בתחילת חודש חשוון אשתקד ונטמן סמוך ונראה לציונו של רבו הרה"ק בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים זיע"א בחלקת סלונים במרומי הר הזיתים, שימש כשליח ציבור ובעל קורא בחסידות במשך למעלה מיובל שנים, והיה נחשב לבעל הסמכא הגדול ביותר לכל ענייני הנוסח והניגונים שעברו מדור לדור.

שושלת החזנות והנוסח של משפחת בוימיל שזורה בדברי הימים של החסידות עוד מימי טבריה העתיקה. סבו, הרה"ח הנודע רבי לייב הערש בוימיל זצ"ל, שימש כשד"ר ישיבת 'אור תורה' בטבריה והיה ציר מרכזי שקישר בין טבריה לחצרות הרבי בסלונים ובבראנוביץ', תוך שהוא אוסף ניגונים רבים מחצרות שונות ומביאם לסלונים.

בנו, הרה"ח רבי מרדכי בוימיל זצ"ל, שימש כגבאי השטיבל הטברייני המפורסם. על נכדו, החזן ר' אהרן זצ"ל, התבטא בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים זיע"א באומרו כי הכיר את הסבא והכיר את האבא, אך קולו של הנכד עולה על כולנה.

מקורו של הניגון המרטיט על המילים הנשגבות מסדר העבודה של הכהן הגדול 'תכנת כל אלה לכבוד אהרן' מגיע ממעונו של ה'בת עין' בעיר צפת.