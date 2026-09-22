המוני בית ישראל עלו במהלך ליל שישי ובימי ההילולא לאוהל הקדוש בהר המנוחות, לציונו של שר בית הזוהר ומאור פנימיות התורה, הרה"ק בעל הסולם זי"ע.

העלייה המרכזית החלה ביום חמישי בשעות הערב ונמשכה במהלך הלילה, כאשר ציבור גדול הגיע לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה בציונו של בעל ההילולא, הידוע בפי צדיקים כמקום המסוגל לישועות רוחניות וגשמיות. העלייה התקיימה בימי ההכנה ליום הקדוש, ורבים מהעולים קיבלו על עצמם קבלות טובות והעתירו לישועה ולרחמים.

בחצות ליל שישי עלה לציון נינו, האדמו"ר מאשלג בעל ה"בני היכלא", וערך במקום מעמד סיום ספר הזוהר שנלמד על ידי בני כולל חצות שבמערת המכפלה, כולל שנוסד על ידי בעל ההילולא זי"ע. המעמד נערך באווירה מרוממת ובהתעוררות מיוחדת לכבוד יומא דהילולא קדישא.

לקראת העלייה ההמונית הוכשרו הדרכים באזור הציון, הוצבו שלטי הכוונה והותקנה תאורה מיוחדת לשעות החשכה. במהלך ימי ההילולא הוגש לעולים כיבוד קל, ובמסגרת ההיערכות תוגברו קווי התחבורה להר המנוחות ואורגנו הסעות מיוחדות לטובת הבאים מכל רחבי הארץ.

בשנים האחרונות הפכה העלייה לציונו הקדוש של בעל הסולם לנחלת רבים בציבור, כאשר אחד המנהגים שהתפשטו בקרב העולים הוא לקבל על הציון קבלה טובה בענייני בין אדם לחברו והטבה עם הזולת, כסגולה לישועות למעלה מדרך הטבע.

יום ההילולא עמד השנה גם בסימן הרחבת הפצת מעיינות תורתו של בעל הסולם זי"ע. בשבועות האחרונים יצא לאור זוהר "בני היכלא" על פי דרך הסולם, שנכתב על ידי נינו האדמו"ר מאשלג, ואשר עתיד להופיע בל"ג כרכים תחת שבטו של הרה"צ רבי אליהו ישראל אשלג.