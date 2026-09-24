האדמו"ר מסאטמר במעמד שקל הטהור ( צילום: שאט די דאט )

עונת הבחירות מתחממת, אבל בקווי המערכה של חסידות סאטמר בוחרים בנשק שונה בתכלית: בעוד חברי הכנסת של המפלגות החרדיות בארץ נעים ודוחקים מיד ליד, מנצלים את ימי חודש הכלולות ואת שמחות בית השאבה בכל קהילות הקודש בארץ מדן ועד באר שבע כדי ללקט קולות ולחזק את הנוכחות בשטח, בחסידות סאטמר נערכים למערכה בדרך אחרת לגמרי.

היום (חמישי) פותחת חסידות סאטמר רשמית את הקמפיין הנחרץ נגד ההצבעה בבחירות הקרובות לכנסת, ובמקום ססמאות בחירות, המערכה מגובה במיליוני שקלים שיועברו כמענקים ישירים לאלפי נמענים ברחבי הארץ. על פי התוכנית, המענקים יחולקו החל מהיום לאזרחי ישראל הנמנים עם חוגי "העדה החרדית", כאשר החידוש הבולט השנה הוא הרחבת מעגל הזכאים: הרשימה כוללת לראשונה גם קהילות נוספות ברחבי המגזר החרדי שהתחייבו שלא לקחת חלק בבחירות הקרובות. במוצאי יום הכיפורים האחרון, קיבל האדמו"ר מסאטמר סקירה מקיפה מעסקני הקרן על היערכות החלוקה והרחבתה לקהילות הנוספות, עיין בפרטים, נתן את הכוונונו המדויקות והעניק את ברכתו הקודשת למהלך.

הצ'ק משקל הטהור ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת הענק מתבצעת מטעם קרן "שקל הטהור" הסאטמרית, שנוסדה לפני כ-13 שנה על ידי האדמו"ר מסאטמר עצמו במהלך ביקורו ההיסטורי בארץ הקודש. מטרתה המרכזית של הקרן היא להעניק תקציבים נרחבים ורשת ביטחון כלכלית למוסדות תורה, חינוך וחסד בישראל הבוחרים באופן עקרוני שלא לקבל תקציבים או מימון ממשלתי, לצד מתן סיוע ישיר למשפחות נצרכות.

מאחורי המעצמה הכלכלית הזו עומדת רשת ענפה של תורמים ונגידים אמידים מחסידות סאטמר בארה"ב ובעולם, הפועלים בהכוונתו הישירה של האדמו"ר. האחריות על גיוס המשאבים האדירים הוטלה על גבאו הנאמן של האדמו"ר, הרב שמואל טייטלבוים, המנהל את המערך ביד רמה. בין התורמים הבולטים העומדים מאחורי הקרן נמנים הנגידים החשובים לבית מנדלוביץ וקרויס, וכן יואלי לנדא, ליפא פרידמן ושלמה פדר, המזרמים את ההון הרב המניע את פעילות המערכה.