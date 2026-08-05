"NORMAN'S": הכירו את אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל | צילום: צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:13

ליד כפר ורדים בגליל המערבי על כביש 854, יש סלע קטן עם כתובת צהובה: NORMAN'S. זו הכניסה לאחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל.

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

בקצה המסלול שאורכו גג חצי שעה מגיעים אל פינת הנצחה לזכר חמשת הנרצחים בטבח בבית הכנסת "בני תורה" בהר נוף בירושלים - הרב אברהם גולדברג, הרב אריה קופינסקי, הרב קלמן לוין, הרב חיים רוטמן והרב משה טברסקי הי"ד, ולזכר השוטר זידאן סייף ז"ל, בן הכפר הדרוזי יאנוח-ג'ת, שבעת מילוי תפקידו הסתער על המחבלים כדי להגן על המתפללים, ונרצח. הפיגוע התרחש בכ"ה בחשוון תשע"ה.

כך שביל שכולו אגדות ילדים נושא בקצהו פינת הנצחה.

בהמשך המסלול נתקלתי בעבודות בנייה שחסמו את הקצה, ולכן חזרתי באותו נתיב הלוך ושוב, לא הספקתי להגיע למצפה אמיר.

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מי הוא נורמן משביל נורמן?

נורמן, אמריקאי במקור, הצטרף בצעירותו ליחידה קרבית מיוחדת של הצבא האמריקאי שנלחמה בגרמנים בחזית בצפון איטליה, ואחר כך, אחרי מלחמת יום כיפור, חזר לישראל וסייע בהקמת יחידת האלפיניסטים של צה"ל. בתשל"ז עלה שוב לארץ, גר בצפת, ובשנת תשמ"ו כשהוא כבר בן 62, עבר עם אשתו אנני לכפר ורדים והתיישב בשוליו, בפינה הקרובה ביותר להר אשכר. שם, בחורש שבמפנה הצפוני של ההר, החל לבנות שביל. בשביל בנו. מידי בוקר, יותר מעשר שנים, קם, יצא, גזם ענף, והזיז אבן. נורמן נפטר בתשע"ב.

השביל של נורמן + תצפית לע"נ זידאן סייף ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

את המעיינות והשבילים הנסתרים האלה, שלא תמיד מסומנים ולא תמיד מתועדים, אני אוסף כבר עשר שנים. חלק מהם ייכנסו לספרי החדש, "מעיינות נדירים - 150 מקורות מים בארץ ישראל", שיוצא בקרוב, וחלקם הובאו בספרי הקודם "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל".

כמו את תצפית אמיר שלא הגעתי אליה. בזמנו קראתי על מסלול זה שיש בו מין אנדרטה לזכר המטוס של רון ארד - וגם אותו לא מצאתי. אם תמצאו גולשי 'כיכר השבת' היקרים - אנא הודיעוני.

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

לקריאה נוספת:

גלובס - "שביל נורמן מסלול קצר, קומפקטי וקסום"

עמרי אבידר, מדריך טיולים - "שביל נורמן - מסלול מעודכן"

א-לה כפר - "עוגת יום הולדת והאצבע של ג'ק" (כפר ורדים והסביבה)

Camping U - "שביל נורמן"

טיולי - "שביל נורמן - נקודה מהאגדות"

העמותה לזכר זידאן סייף ז"ל - "מיהו זידאן?"

יזכור, אתר הנצחה לחללי מערכות ישראל - "רב סמל מתקדם זידאן סיף"

שימו לב:

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

באזורי יו"ש בכל מקום שאיינו ישוב חלה חובת תיאום מוקדמת על הצבא, ועל המטייל אחראי לברר רמת סיכון בשטח בו הוא רוצה לטייל. עדיף ראוי וחובה לטייל בקבוצה גדולה עם נשק.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':