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מהומה בוועדה | צפו

"תסירי את הידיים! איכס, גרועים מהנוח'בות": מפגינים התפרצו לדיון בכנסת

מהומה במהלך דיון בוועדת הכספים של הכנסת, מפגינים מתנועת "עומדים ביחד" התפרצו לאולם במחאה על העברת כספים קואליציוניים, תוך שהם מטיחים בהאשמות חריפות בחברי הוועדה. הדיון התדרדר במהירות לחילופי דברים קשים ולצעקות הדדיות, כאשר חברי הכנסת הגיבו בחריפות רבה לביקורת. יו"ר הישיבה, ח"כ חנוך מילביצקי, הטיח במפגינים אמירות קשות במיוחד וקבע כי הם "יותר גרועים מהנוח'בות" (בארץ)

| צילום: צילום: באדיבות ערוץ הכנסת

מהומה קולנית פרצה היום (שלישי) במהלך דיון בוועדת הכספים של הכנסת, בעת שהוועדה התכנסה לדון ולהצביע על שינויים בתקציב המדינה לשנת 2026 והעברת כספים קואליציוניים. בעוד חברי הוועדה מנהלים את הדיון הרשמי, התפרצו בבת אחת מספר מפגינים המשתייכים לתנועת "עומדים ביחד" לתוך חדר הוועדה, והחלו למחות בקול רם כנגד חברי הקואליציה ומדיניות החלוקה התקציבית.

המפגינים הפנו את אצבעם המאשימה כלפי חברי הוועדה וצעקו לעברם: "איך אתם לא מתביישים? הכסף זה של כולנו, אזרחי ישראל! הכסף הולך לחוות, לטרור מתנחלים! הכסף הולך לשרוף קברים, לשרוף שדות! זה כסף ממיסים של אזרחים ישראליים, שזועקים לרווחה ולשיקום, ואנחנו לא אלימים!"

תוך כדי ניסיונות סדרני הכנסת להוציא אותם מהאולם, המשיכו המפגינים לצעוק: "איזה בושה! תראו מה אתם עושים! די לכסף, איזה בושה! זה הטרור הכי גדול, אלה יותר גרועים! שוד בוועדה!"

בתגובה למחאה הקולנית, הרוחות בוועדה התלהטו במהירות וחברי הכנסת מהקואליציה השיבו במתקפה חריפה. יו"ר הועדה, חבר הכנסת חנוך מילביצקי, יצא להגנת המתיישבים והטיח בצעקות לעבר המפגינים: "תסירי את הרגליים שלך ואת הידיים לפני שאת מדברת על המתנחלים! בושה! היא מדברת על טרור יהודי! בושה!". בהמשך הוסיף: "יהודים שונאי יהודים, ערב רב!".

מילביצקי הגיב בזעם רב למתרחש באולם. מילביצקי הביע סלידה עמוקה מהמפגינים, קרא לעברם שוב ושוב "איכס! גועל נפש! איכס! גועל נפש! איכס!", והוסיף בנחרצות: "זה לא התפרצות בוועדה, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים! אלה יותר גרועים מהנוח'בות, כן!". כאשר אחת הנוכחות בחדר שאלה אותו בתדהמה: "יותר גרוע מהנוח'בות?!", השיב מילביצקי ואשר שוב את דבריו בחריפות: "אלה יותר גרועים מהנוח'בות!".

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