שיבושי תנועה קשים מורגשים החל משעות הצהרים (שלישי) במרכז הארץ, בעקבות שריפת שטח פתוח גדולה במיוחד שפרצה באזור יער בן שמן והחלה להתפשט במהירות חסרת שליטה לעבר כבישים מרכזיים.

הלהבות הגבוהות המסכנות באופן מיידי את נוסעי הדרך, לצד מסך עשן סמיך ומחניק שמילא את האוויר והפחית את הראות באופן דרמטי, הובילו להערכת מצב דחופה של כוחות הביטחון ולהחלטה על חסימות צירים נרחבות.

בעקבות התפשטות האש, כביש 6 נחסם הרמטית לתנועת כלי רכב לשני הכיוונים, הן לדרום והן לצפון, באזור מחלף דניאל ובסמוך לבן שמן. התנועה הערה של הנהגים בצירוף זה מופנית כעת על ידי השוטרים הפרוסים בשטח לעבר כביש 444.

במקביל, בשל הקרבה למוקדי האש והעשן הכבד המתפזר באזור, נסגר לתנועה גם כביש 1 לכיוון מזרח באזור בן שמן, כאשר התנועה באזור זה מופנית לכביש 443.

"אתה נוסע בכביש ופתאום הכל נהיה שחור. האש הגיעה ממש עד לגדר ההפרדה, מטרים ספורים מהמכוניות", שחזר אחד הנהגים שנקלע לזירה ל'כיכר השבת'. "היה עשן כבד וסמיך מאוד שכיסה את כל המסלולים ולא ראו כמעט שום דבר קדימה. כל המשאיות והרכבים הפרטיים פשוט התחילו לזחול לאט, הלהבות התפשטו במהירות מטורפת בגלל הרוח וראינו גיצים שמרחפים ממש מעל המכוניות. זה היה מפחיד ומלחיץ מאוד, הרגשנו את החום של האש מתוך הרכב".

נהג נוסף שהיה בדרכו בציר תיאר את רגעי החרדה עד הגעת כוחות הכיבוי והחסימה הרמטית של הכביש: "כולם ניסו רק להבין איך יוצאים משם בשלום. כשרכבי הכיבוי והמשאבות הראשונות התחילו להגיע היה ברור שזה אירוע ענק ושאי אפשר להמשיך לנסוע. טוב שעצרו את התנועה וסגרו את הציר, להישאר שם בתוך העשן הזה היה סכנת נפשות ממש".

עם קבלת הדיווחים הראשוניים על פרוץ הלהבות, הוזעקו לזירה כוחות גדולים של שירותי הכבאות וההצלה מתחנת איילון. ככל שנקפו הדקות, התברר גודל האירוע והחשש הממשי מהתפשטות נרחבת יותר בחסות מזג האוויר והרוחות העזות הנושבות באזור ומלבות את האש. כעת פועלים במקום 14 צוותי כיבוי והצלה קרקעיים, שנעזרים בארבעה מטוסי כיבוי שחגים מעל הזירה ומטילים חומרי מעכבי בעירה בניסיון לבלום את קו האש המתקדם.

בסרטון שנלקח מתוך רכב שנסע בציר, ומתפרסם בכתבה זו, נראות הלהבות הגבוהות כשהן מאכלות את הצמחייה ומגיעות ממש עד לגדר ההפרדה של הכביש. תימרות עשן כבד בצבעי שחור וצהוב עוטפות את המסלולים, בזמן שמשאיות, אוטובוסים ורכבים פרטיים נראים זוחלים בתוך העשן הסמיך, מטרים ספורים בלבד ממוקדי האש הפעילים והגיצים המעופפים באוויר.

במשטרה ובשירותי הכבאות וההצלה חוזרים וקוראים לציבור הנהגים שלא להגיע לאזור בן שמן ומחלף דניאל עד להשגת שליטה מלאה על הלהבות. הנהגים מתבקשים להיעזר באפליקציות הניווט, לבחור בדרכים חלופיות ולהישמע באופן דווקני להנחיות השוטרים וכוחות הביטחון וההצלה הפרוסים בכל נקודות החסימה במרחב.