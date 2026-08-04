אירוע אלימות חמור ומזעזע התרחש בשעת צהרים (שלישי) במרכז הארץ, כאשר עורך דין בשנות ה-50 לחייו נורה למוות בדם קר בתוך משרדו בראשון לציון. המקרה, שאירע באור יום מלא ובאזור המאופיין בתנועה ערה של אזרחים ובעלי עסקים, מעורר בהלה רבה בקרב השוהים במבנה וברחובות הסמוכים.

הדיווחים הראשוניים על מקרה החיסול החלו להתקבל במוקדי החירום בשעה 13:05, כאשר עדים באזור הדיווחו על קולות נפץ וירי שנשמעו בקומה השלישית של בניין משרדים ברחוב משה לוי, סמוך לרחוב רוז'נסקי בעיר. עדי ראייה במקום סיפרו כי עוד טרם הירי נשמעו מתוך המשרד קולות של עימות מילולי חריף וריב קולני במיוחד, שהסתיים ככל הידוע בירי מטווח קצר לעבר עורך הדין.

כוחות הצלה ורפואה מכלל ארגוני החירום, בהם איחוד הצלה ומד"א, הוזעקו במהירות רבה לזירה יחד עם כוחות משטרה מתחנת ראשון לציון וממרחב שפלה. המטפלים, בהם חובשים מיחידת האופנועים, נכנסו אל המשרד בקומה השלישית תחת אבטחה של השוטרים, אך שם נחשפו למראה קשה ביותר.

צוותי הרפואה מצאו את עורך הדין כשהוא שוכב על הרצפה במצב אנוש, מחוסר הכרה לחלוטין וללא דופק ונשימה. הוא סבל מפציעה חודרת קשה בפלג גופו העליון ובראשו. על אף הרצון להעניק טיפול מציל חיים ולנסות לבצע פעולות החייאה מתקדמות, הפציעות היו קטלניות ולא נותר לחובשים ולפרמדיקים אלא לקבוע את מותו במקום.

חובשי רפואת חירום של מד"א, נפתלי הלברשטט ומאיר ביננפלד, תיארו את מה שראו: "קיבלנו דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות. הגענו למקום וחברנו לכוחות המשטרה. ראינו גבר כבן 50 שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעה חודרת בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות נדרשות, אך לצערנו הרב הפציעות היו קשות מאוד ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".