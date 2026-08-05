אסון בחופשה: תושב ירושלים בן 34 טבע למוות בחוף בקפריסין

אסון קשה התרחש אמש (שלישי) בחוף בעיר לימסול שבקפריסין, כאשר תושב ירושלים בן 34 טבע למוות במהלך רחצה בים יחד עם בני משפחתו. מותו נקבע במקום על ידי צוותי ההצלה המקומיים לאחר מאמצי החייאה שנמשכו זמן ממושך.

על פי הדיווחים, המנוח יצא לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו כשבשלב מסוים נעלמו עקבותיו. במשך כשעתיים ארוכות חיפשו בני המשפחה אחריו בחוף ובים, ללא הצלחה.

רק כאשר מצנח רחיפה שחלף מעל האזור הבחין בגופתו כשהיא צפה במים, הובהלו צוותי ההצלה המקומיים למקום.

חיים ויינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, מסר: "מדובר באסון קשה וכואב. המנוח נכנס לרחוץ בים יחד עם בני משפחתו, ובשלב מסוים נעלמו עקבותיו. במשך כשעתיים בני המשפחה חיפשו אחריו בחוף ובים, עד שמצנח רחיפה שחלף מעל האזור הבחין בו כשהוא צף במים. לצערנו, צוותי ההצלה המקומיים נאלצו לאשר את מותו".

ויינגרטן הוסיף והבהיר כי "זק"א עומד בקשר רציף עם המשפחה ויחד עם משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות כדי לסייע למשפחה ולהביא את המנוח לקבורה בישראל במהירות האפשרית".

ארגון זק"א פועל במקביל יחד עם משרד החוץ מול הרשויות בקפריסין, ומסייע לבני המשפחה בהשלמת כלל ההליכים הנדרשים להבאת המנוח לקבורה בישראל. הארגון מלווה את המשפחה בשעות הקשות ופועל למיצוי כל ההליכים הבירוקרטיים והמשפטיים הנדרשים.