תחקיר מעמיק שביצע אתר 'כיכר השבת' מעלה תהיות קשות על גרסת המשטרה לפיגוע בבית הכנסת "בני תורה". בתיעוד שלא פורסם, רפ"ק א' שטען כי צמצם למגע וירה במחבלים, נראה לכאורה נמלט אל מאחורי רכב בצדו השני של הכביש עד לנפילת המחבלים. תיעודי האירוע הוחרמו בניגוד לחוק. ומי ירה בזידאן? (מיוחד)
חרדים רבים יצאו ביוזמה ברשתות החברתיות להשתתף בצהריים במסע הלווית השוטר זידאן סייף, שנפגע באורח אנוש בטבח שבוצע בבית הכנסת "קהילת בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים ונפטר אמש מפצעיו. "מבינים שצריך לתת כבוד אחרון לאדם אמיתי שמסר נפשו במלוא מובן המילה", הם מסבירים (אקטואליה)