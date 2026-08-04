שני מעיינות הוו באותו השם. ביקרתי בשניהם בחודש האחרון, ומצאתי האחד חי, צונן וקריר, והשני מת ויבש עליו השלום, אבל גם הוא שווה ביקור.
הראשון, עין כסלון, נובע במורד נחל רזיאל. ליד מושב כסלון לא רחוק מבית שמש.
מעיין קטן עם בריכה יחסית עמוקה, וסביבו צמחיית מים שופעת. המים בתוכה צלולים כבדולח, קרים במיוחד.
אבל אליה וקוץ בה: בקרקעית הבריכה מעט ירוקת, ומי שנכנס למים צריך להיזהר מהחלקה, במיוחד בעת הכניסה והיציאה מהבריכה.
ההגעה אליו קשה, שכן אין חניה אלא בפאתי הכביש העולה למושב כיסלון מקום שאסור לחנות בו. על מנת להגיע אליו בדרך המלך יש להצטייד בגי'פ ולנסוע דרך בית העלמין המקומי.
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את המעיין הזה, ועוד כמאה וחמישים מקורות מים נוספים ברחבי הארץ, תיעדתי במסע חיפוש מתמשך לקראת ספרי החדש, "מעיינות נדירים - 150 מקורות מים בארץ ישראל", שיוצא בקרוב.
האתר השני במרחק קילומטרים אחדים נקרא עין כסלא, ולפעמים גם עין כסלון או עין ערב. בעבר היה בנוי לתפארת מבנה אבן יפה אליו זרמו מים דרך נקבה תת-קרקעית, עם שני פירי כניסה.
אבל היום המקום שבור. גג המבנה קרס פנימה.
מעל אזור המעין שרידי קבר שייח' ומעל הכל הנוף המטריף, למודיעין, בית שמש ומישור החוף הנשקף סביב - שווה הכל.
שימו לב:
אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
באזורי יו"ש בכל מקום שאיינו ישוב חלה חובת תיאום מוקדמת על הצבא, ועל המטייל אחראי לברר רמת סיכון בשטח בו הוא רוצה לטייל. עדיף ראוי וחובה לטייל בקבוצה גדולה עם נשק.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.
לבירורים אודות כניסה למים וכו':
- מוקד המידע של רשות הטבע והגנים - 3639*
- תיאום טיולים מוקד טבע - 02-6247955
- קו ליער - 1-800-350-550
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