טרגדיה קשה התרחשה היום (חמישי) בשעות אחר הצהריים באשקלון, כאשר פעוטה כבת שנה וחצי איבדה את חייה בעקבות אירוע טביעה בבריכה בבית פרטי. הדיווח הראשוני על הטביעה התקבל במוקדי החירום בסביבות השעה חמש וחמישה אחר הצהרים.

עם הגעת צוותי הרפואה לזירה, הוצאה אליהם התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה לחלוטין, ללא דופק וללא נשימה. הפראמדיקים והחובשים החלו מיד במאבק עז על חייה, תוך ביצוע פעולות החייאה מתקדמות.

פראמדיק מד"א מוטי שוב, יחד עם החובש הבכיר מיחידת האופנועים רואי לסרי והחובש גבריאל קוצ'רנקו, ביצעו פעולות החייאה מורכבות שכללו עיסוי חזה ממושכים, הנשמות מלאכותיות ומתן תרופות מצילות חיים. לאחר טיפול ראשוני בשטח, הועלתה התינוקת לניידת טיפול נמרץ ופונתה בבהילות למרכז הרפואי ברזילי.

לאורך כל המסע לבית החולים המשיכו צוותי מד"א לבצע עיסויים והנשמות ללא הפסקה, והיא הוכנסה לחדר ההלם של המרכז הרפואי כשהיא במצב אנוש. למרות המאמצים העילאיים של חובשי ופראמדיקים של מד"א ושל הצוותים הרפואיים בחדר המיון בברזילי, הפציעה הקשה מהטביעה והמחסור הממושך בחמצן לא הותירו סיכוי.

כעבור זמן קצר נאלצו הרופאים בבית החולים לקבוע את מותה של הפעוטה, לשיברון לבם של בני המשפחה.

אזהרה חוזרת: טביעה יכולה להתרחש בשניות

אירועי טביעה בבריכות פרטיות ובמקורות מים ביתיים הפכו בשנים האחרונות לאחת הסכנות הבולטות ביותר עבור תינוקות ופעוטות, בפרט בימי הקיץ החמים. גורמי הרפואה והבטיחות שבים ומזכירים כי פעוט בגילאים אלו עלול לטבוע גם במים רדודים במיוחד ובתוך שניות ספורות בלבד של היסח דעת.

במסגרת "פרויקט 0" של 'כיכר השבת', הדגישו מומחי מגן דוד אדום את החשיבות הקריטית של השגחה רציפה על ילדים ליד מקורות מים. "ללא חמצן המוח מת בתוך 4 דקות", הזהירו אנשי המקצוע, תוך הדגשת הצורך בידע בסיסי בפעולות החייאה.