בהערכת מצב שקיים מפכ״ל המשטרה דני לוי, הוחלט שהרכבת האחרונה בירושלים תגיע היום בשעה 14:00 לתחנת נבון. יהודה גליקמן
הפיזור בתום ההפגנה יתבצע בהתאם להערכת מצב נוספת. בתיאום עם כוחות השיטור.
ארגון זק"א מפרסם על נקודות חלוקת מים והתרעננות בצידי העצרת יהודה גליקמן
לפי הערכה מעודכנת לשעה זו: כ-16 אלף איש עלו לירושלים ברכבת דניאל הרץ
כביש 1 לכיוון ירושלים נחסם לתנועה בפיצול לכביש 16
זו המפה המעודכנת של עצרת הרבבות
נפתרה הסאגה ברכבת ישראל: הנסיעות לירושלים - יימשכו
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יחד עם מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, קיימו הערכת מצב בעניין העצרת בירושלים.
במהלך הערכת המצב ניתנה סקירה על היערכות המשטרה, שתאפשר את חופש הביטוי, כפי שאפשרה את כלל המחאות בשנים האחרונות, תוך כדי שמירה על החוק והסדר.
בעניין העומס על התחבורה הציבורית, הוחלט כי הרכבת תוכל לפעול לכל הפחות עד השעה 13:30.
במידה ורכבת ישראל והמארגנים יעמידו סדרנים שישמרו על הדוחק והצפיפות, ניתן יהיה להפעיל את הרכבת גם לאחר מכן.
עשרות אלפים מבני הציבור החרדי נוהרים בשעה זו אל הכניסה לירושלים לקראת עצרת המיליון ב. ניסני
הציבור החרדי מתאחד לחיזוק לומדי התורה בארץ הקודש: החל מהשעה 14:00 - "כיכר השבת" במשדר מיוחד ונרחב בהגשת ישי כהן מהאולפן ומכל המוקדים המרכזיים של "עצרת המיליון" במעמד 'זעקת התורה', עם מיטב המגישים, הכתבים, הפרשנים והאורחים.
