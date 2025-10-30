כיכר השבת
הציבור החרדי מתאחד למען לומדי התורה

הַיּוֹם תִּשְׁמַע שַׁוְעָתֵנוּ | רבבות נוהרים לשערי העיר ירושלים לקראת עצרת "זעקת התורה" • עדכונים שוטפים

עת צרה היא ליעקב: הציבור החרדי על כל בניו, עדותיו וקהילותיו מתאחד סביב מעמד "זעקת התורה" - עצרת המיליון לחיזוק לומדי התורה בארץ הקודש | העצרת תיערך על פני כל רחובות הכניסה לירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל • "כיכר השבת" עם כל העדכונים שוטפים | שידור חי החל מ-14:00 (חדשות, חרדים)

שעה10:35
בהערכת מצב שקיים מפכ״ל המשטרה דני לוי, הוחלט שהרכבת האחרונה בירושלים תגיע היום בשעה 14:00 לתחנת נבון. יהודה גליקמן
מפכ"ל המשטרה בסיור מחוזות (צילום: דוברות המשטרה)

הפיזור בתום ההפגנה יתבצע בהתאם להערכת מצב נוספת. בתיאום עם כוחות השיטור.

שעה10:32
ארגון זק"א מפרסם על נקודות חלוקת מים והתרעננות בצידי העצרת יהודה גליקמן

שעה10:26
לפי הערכה מעודכנת לשעה זו: כ-16 אלף איש עלו לירושלים ברכבת דניאל הרץ
רכבת ישראל (משרד התחבורה)

שעה10:12
כביש 1 לכיוון ירושלים נחסם לתנועה בפיצול לכביש 16

שעה10:05
זו המפה המעודכנת של עצרת הרבבות

שעה10:01
נפתרה הסאגה ברכבת ישראל: הנסיעות לירושלים - יימשכו

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יחד עם מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, קיימו הערכת מצב בעניין העצרת בירושלים.

במהלך הערכת המצב ניתנה סקירה על היערכות המשטרה, שתאפשר את חופש הביטוי, כפי שאפשרה את כלל המחאות בשנים האחרונות, תוך כדי שמירה על החוק והסדר.

בעניין העומס על התחבורה הציבורית, הוחלט כי הרכבת תוכל לפעול לכל הפחות עד השעה 13:30.

במידה ורכבת ישראל והמארגנים יעמידו סדרנים שישמרו על הדוחק והצפיפות, ניתן יהיה להפעיל את הרכבת גם לאחר מכן.

שעה10:00
עשרות אלפים מבני הציבור החרדי נוהרים בשעה זו אל הכניסה לירושלים לקראת עצרת המיליון ב. ניסני

הציבור החרדי מתאחד לחיזוק לומדי התורה בארץ הקודש: החל מהשעה 14:00 - "כיכר השבת" במשדר מיוחד ונרחב בהגשת ישי כהן מהאולפן ומכל המוקדים המרכזיים של "עצרת המיליון" במעמד 'זעקת התורה', עם מיטב המגישים, הכתבים, הפרשנים והאורחים.

