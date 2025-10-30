השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יחד עם מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, קיימו הערכת מצב בעניין העצרת בירושלים.

במהלך הערכת המצב ניתנה סקירה על היערכות המשטרה, שתאפשר את חופש הביטוי, כפי שאפשרה את כלל המחאות בשנים האחרונות, תוך כדי שמירה על החוק והסדר.

בעניין העומס על התחבורה הציבורית, הוחלט כי הרכבת תוכל לפעול לכל הפחות עד השעה 13:30.

במידה ורכבת ישראל והמארגנים יעמידו סדרנים שישמרו על הדוחק והצפיפות, ניתן יהיה להפעיל את הרכבת גם לאחר מכן.