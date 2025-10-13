הרגע ההיסטורי שמדינה שלמה ייחלה לו מאז אותו בוקר טראגי של השבת השחורה מתממש הבוקר (שני): מבצע השבתם של החטופים מעזה יוצא לדרכו. 738 ימים לאחר שנחטפו באירועי ה־7 באוקטובר, 48 גברים, נשים וילדים – חיים וחללים כאחד – יושבו לישראל במסגרת מתווה ההבנות שהושג בין ירושלים לחמאס בתיווך אמריקני וקטארי.

המשפחות הוזמנו אמש על ידי גורמי הביטחון להגיע למחנה הקליטה הראשוני ברעים בשעה 07:30, מתוך הערכה כי השחרור עצמו יחל סמוך לשעה 08:00 בבוקר.

מאות בני אדם מתכנסים מאז שעות הבוקר המוקדמות בכיכר החטופים בתל אביב, לקראת תחילת מבצע השבתם של החטופים לישראל.

בצה"ל מעריכים כי החטופים יועברו לידי הצלב האדום משלושה מוקדים שונים ברחבי רצועת עזה – בעיר עזה, בחאן יונס ובמחנות המרכז – ומשם יימסרו לנציגי ישראל ויובאו למחנה ברעים, שם יתקיים המפגש הראשון עם בני משפחותיהם. לאחר קליטתם, יוטסו החטופים לבתי החולים ברחבי הארץ לצורך בדיקות רפואיות והשגחה.

6:30: בשעה 09:48 בדיוק צפוי מטוסו הנשיאותי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לנחות בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בביקור חפוז אך טעון במשמעות מדינית וביטחונית, על רקע יישום הסכם הפסקת האש והחזרת החטופים מעזה.

עוד לפני המראתו, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן כי "המלחמה בעזה נגמרה, והעולם תומך במאמצי השלום". לדבריו, ההסכם שנחתם בין ישראל לחמאס מהווה "הזדמנות היסטורית ליציבות אזורית".

6:00: לאחר 738 ימי המתנה, משפחות החטופים בדרכן אל מחנה רעים – שם יפגשו לראשונה את יקיריהן שישובו מהשבי. במתחם ייערכו בדיקות רפואיות ראשוניות, לפני העברת המשוחררים לבתי החולים ברחבי הארץ.

לאחר סיום שלב הבדיקות, יועלו החטופים למטוסים קלים או מסוקים צבאיים, יחד עם בני משפחותיהם הקרובים, ויועברו לבתי החולים שנבחרו מבעוד מועד. שם ייערך המפגש הרחב יותר עם חברים, קרובים ונציגי מערכת הבריאות.