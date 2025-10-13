כיכר השבת
רגעים היסטוריים

אזניות, לוח מחיק ושמיכות: המסוקים שיעבירו את החטופים | תיעוד מרגש

חיל האוויר השלים את ההיערכות להטסת החטופים מעזה: המסוקים צוידו באזניות, לוחות מחיקים ושמיכות. צפו בתיעוד המרגש מההכנות לקליטת השבים הביתה (צבא וביטחון)

ההיערכות לחטופים (צילום: דובר צה"ל)

לקראת השעה שבע וחצי בבוקר (שני), כחצי שעה לתתחילת שחרור החטופים הראושנים, עדכן דובר כי "חיל האוויר השלים את ההיערכות לקליטת החטופים השבים ארצה מרצועת עזה".

דובר צה"ל צירף צרור תיעודים מהמסוקים המוכנים, מבפנים ומבחוץ. כמו בעסקאות הקודמות, גם הפעם על המסוקים יש ציוד אישי מינימלי עבור החטופים - ובין היתר אזניות ולוח כתיבה.

הפעם, בשמונה מפעימות השחרור בעסקאות הקודמות, מדובר במספר רב של חטופים בבת אחת - מה שהצריך היערכות נרחבת יותר והקדשת מספר מסוקים רב יותר להעברתם. טרם ברור אם יועברו החטופים אחד אחד או כמה יחד במסוק.

התדריך לטייסים לפני קליטת החטופים (צילום: דובר צה"ל)
מסוקי חיל האוויר נערכים לקליטת החטופים (צילום: דובר צה"ל)
המסוקים המוכנים, מבפנים (צילום: דובר צה"ל)
