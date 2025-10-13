לקראת השעה שבע וחצי בבוקר (שני), כחצי שעה לתתחילת שחרור החטופים הראושנים, עדכן דובר צה"ל כי "חיל האוויר השלים את ההיערכות לקליטת החטופים השבים ארצה מרצועת עזה".

דובר צה"ל צירף צרור תיעודים מהמסוקים המוכנים, מבפנים ומבחוץ. כמו בעסקאות הקודמות, גם הפעם על המסוקים יש ציוד אישי מינימלי עבור החטופים - ובין היתר אזניות ולוח כתיבה.

הפעם, בשמונה מפעימות השחרור בעסקאות הקודמות, מדובר במספר רב של חטופים בבת אחת - מה שהצריך היערכות נרחבת יותר והקדשת מספר מסוקים רב יותר להעברתם. טרם ברור אם יועברו החטופים אחד אחד או כמה יחד במסוק.