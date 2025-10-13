במתחמים ייעודיים ברחבי הארץ מתכנסים הבוקר (שני), בציפייה דרוכה, חבריהם של החטופים החיים השבים מרצועת עזה - כדי לחגוג יחד את רגעי שחרורם, אחרי שנתיים בדיוק של פעילות אין ספור למענם.

חבריהם של אלקנה בוחבוט תועדו הבוקר עם כוסיות 'לחיים', מכריזים "וולקאם הום" ושרים "מחכים לך בבית". גם חבריו של אביתר דוד תועדו יחדיו. כל קבוצת חבריו לובשת חולצה עם תמונת החטוף חבריהם.

אביתר דוד, בן 25 מכפר סבא, נחטף מהמסיבה ברעים יחד עם חברו מהגן גיא (גלבוע) דלאל. בבוקר המתקפה, אביתר סיפר לאימא שלו בטלפון שיש ירי טילים ומאז לא היה איתו קשר.

באותו יום כבר ראו אותו בסרטון של חמאס כשהוא שכוב על הרצפה, מבוהל, כשמישהו מסנוור אותו עם פנס. משפחתו סיפרה כי אביתר נחטף ללא המשקפיים שלו, מה שמקשה מאוד על יכולתו לראות ולתפקד. בהמשך היום ראו עוד סרטון שבו הוא נראה מובל עם ידיים קשורות על ידי מחבל ששם את ידיו על כתפיו ובידו השנייה סוחב רובה.

באוגוסט האחרון אישרה המשפחה לפרסם קטע מתוך סרטון הקשה שפרסם ארגון הטרור חמאס, בו הוא נראה רזה וכחוש, לצד סרטון נוסף שפורסם באותו יום. "אנו נאלצים לחזות בבננו ובאחינו אביתר האהוב, מורעב במכוון ובציניות במנהרות חמאס בעזה - שלד חי קבור בחיים", מסרה המשפחה.

בסרטון הקשה שפורסם, נראה אביתר מספר שלא אכל במשך ימים. הוא מצביע על לוח שנה ומספר מה אכל בכל יום, ומראה כמה מעט אכל. בהמשך הוא הוכרח בידי מחבלי חמאס לחפור קבר לעצמו.

אלקנה בוחבוט, בן 36, ממבשרת ציון, נחטף ממסיבת הנובה, שבה שימש כחלק מצוות ההפקה. אלקנה נשוי לרבקה אשר עלתה מקולומביה לפני כשבע שנים ולשניים ילד בן ארבע. בבוקר אותו היום שוחח עם רבקה ואמר כי הוא מנסה לפנות אנשים ולחזור הביתה, לאחר כשעה נותק הקשר עמו. על פי עדויות, אלקנה יכול היה לברוח ולהציל את חייו, אך העדיף להישאר ולעזור לפנות אנשים.

במרץ פרסם חמאס סרטון נוסף של אלקנה שבו הוא זעק בבכי והתחנן שיוציאו אותו מהשבי. בחודש מאי האחרון פורסם סרטון נוסף של אלקנה יחד עם החטוף יוסף חיים אוחנה, בו הוא שוכב על מזרון עטוף בשמיכה ולצידו תמונתו עם בנו. יוסף חיים טען בסרטון כי אלקנה ניסה לפגוע בעצמו.