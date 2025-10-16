כיכר השבת

הזמר חזר בתשובה והוא חוזר עם שיר חדש: "ממעמקים קראתיך"

הזמר והיוצר ישי קרנר בסינגל חדש אותו הוא מוציא לאחר חזרתו בתשובה בתקופה האחרונה. הלחן של מוטי סיימון ואילו ההפקה המוזיקלית של קרנר עצמו (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר ישי קרנר, החל לכתוב ולהלחין מגיל צעיר. במהלך השנים למד מוסיקה, ולאט לאט הפך את התחביב למקצוע, כשבמקביל החל להופיע באירועים ובמות. כתב והלחין ולמד לנגן על פסנתר. לאחר כמה שנים של הופעות, חזרות עם הרכבים מוסיקליים, הקלטות באולפנים עם טובי המעבדים בארץ, הרגיש שהוא בשל להקליט את אלבום הבכורה שלו ,וזאת גם כדי להגיע לקשת רחבה יותר של מאזינים.

בשנים האחרונות ישי התחזק וחזר בתשובה, ולאחרונה עבר תקופה לא קלה, התחבר למזמור "ממעמקים קראתיך" והחליט לבצע אותו.

קרדיטים:

לחן: מוטי סימון

עיבוד והפקה מוסיקלית: ישי קרנר

