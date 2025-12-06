הזמר לוי פרקש בביצוע חדשני ומיוחד לניגון “פדה בשלום”

לכבוד י״ט כסלו — חג הגאולה של אדמו״ר הזקן, בעל ה״תניא״ וה״שולחן ערוך״ - משיק הזמר לוי פרקש ביצוע מרגש ומיוחד לניגון החב״די והמוכר “פדה בשלום”.

על פי המסופר, כאשר בישרו לאדמו״ר הזקן על גאולתו מהמאסר ברוסיה, הוא היה שרוי בעיצומו של הפסוק “פדה בשלום נפשי” (תהילים נ״ה, י״ט). בעקבות כך חיברו החסידים ניגון על מילים אלו, ומאז מושר הניגון ברחבי העולם החסידי ביום י״ט כסלו - יום של אור, שמחה וגאולה.

הניגון עצמו נפתח בתנועה רגועה ועמוקה, מלאה רגש של הודיה לה׳ על הנס הגדול. לקראת הסיום, במילים “ואני אבטח בך”, הניגון מתרומם בעוצמה אל תנועה של שמחה וריקוד ממש.

בקליפ שילבנו גם מסר לימינו - איך בכל מצב צריך תמיד לבטוח בה׳.

קרדיטים:

שירה והפקה: לוי פרקש

מילים: תהילים פרק נ״ה

לחן: חסידי חב״ד

עיבוד, תכנותים והפקה מוזיקלית: אליה נתנאלי