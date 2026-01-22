כיכר השבת
העירייה רמזה במכתב פנימי לעובדים על תקיפה באיראן בסוף השבוע

האם תהיה תקיפה באיראן בסוף השבוע? בהודעה שנשלחה מעיריית פתח תקווה לעובדי העירייה התבקשו העובדים להיות זמינים באופן מלא | בעירייה מבהירים: "אין מדובר בהודעה חריגה, והיא לא נשלחה בעקבות מידע קונקרטי כלשהו" (חדשות, ביטחון)

שברי טיל במהלך עם כלביא (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג הפיץ היום (חמישי) מייל לעובדי העירייה, ובו נרמז על אפשרות של תקיפה ב כבר בסוף השבוע הנוכחי.

לפי הדיווח ב'ישראל היום', עובדי העירייה נקראו להיות בזמינות מלאה בסוף השבוע, ואף ליצור קשר באופן יזום אם יהיה דיווח על התפתחות. הכותרת של המכתב הייתה "זמינות עובדים במבצע עם כלביא".

במכתב נכתב בין היתר: "עיריית פתח תקווה מוגדרת כמוסד חיוני המחויב על פי חוק לתת שירות לתושבים גם במצב זה ולכן יש לפעול על פי ההנחיות הבאות. לאור המצב הביטחוני נדרשת זמינותכם המלאה בסוף השבוע.

"עליכם להיות זמינים לכל משימה שהרשות תטיל עליכם כתוצאה ממצב חירום. במידה ולא ייצרו אתכם קשר, אך אתם נחשפים בכלי התקשורת על כך שיש התפתחות, זה מחייב אתכם ליצור קשר עם המנהל שלכם באופן יזום".

עוד נכתב: "על מנת להתעדכן לאן עליכם להגיע. עם קבלת הקריאה על העובדים להגיע באופן מיידי למקום שיוגדר ולתת מענה מיטבי לתושבי העיר בהתאם להנחיית ראש העיר".

יצויין כי בעירייה אומרים, לפי הדיווח, שמיועד במייל שגרתי ופיני עבור העובדים. העירייה הוסיפה כי המייל לא נשלח בעקבות מידע קונקרטי מסוים.

"כפי שהמציאות הוכיחה לאורך השנתיים האחרונות, העירייה היא הגורם הראשון שנדרש לתת מענה בזמני חירום. לפיכך, מדובר במייל היערכות שגרתי הנשלח לעובדי העירייה האחראים על מתן מענים שונים בשעת חירום, מיילים מסוג זה נשלחים כמעט מדי שבוע", מסרה העירייה.

"אין מדובר בהודעה חריגה, והיא לא נשלחה בעקבות מידע קונקרטי כלשהו. מדובר בהודעת מוכנות פנימית ושגרתית שנשלחה לעובדי העירייה בלבד. פרסום והדלפת ההודעה הפנימית, לצד הכותרות שנלוו לכך, אינם אחראיים, ולצערנו נראה כי שיקולי פרסום וקליקבייט גברו על שמירה על שלוות הציבור".

לפי שעה אין כל הנחיה חריגה מצד רשויות החירום. גורם ביטחוני אמר היום ל-N12 כי "אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, וכי אם יהיה שינוי - הציבור יעודכן.

עוד הוסיף הגורם: "אנחנו ערים לשמועות - אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אם יהיה שינוי, נדע לעדכן את הציבור בזמן אמת".

2
כאילו סתם הוציאו את ההודעה הזאת.
מיקי
1
לא צריך לרמוז כלום! אנחנו יודעים בוודאות שתהיה תקיפה!! שמעתי ממספר גורמים שכולם בכוננות שיא!! התכנון לתקוף בסופש הזה או מקסימום בהלך השבוע
אני אומר תתכוננו יש דברים בגו

