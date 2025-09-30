בעלי רכבים מזהמים צריכים לשים לב: משרד התחבורה מפרסם טיוטת תקנות חדשה ומתקדמת, וסולל בכך דרך להצבת מצלמות זיהוי לוחית רישוי (LPR) שיסרקו אוטומטית את כל הרכבים הנכנסים למרכזי הערים. המצלמות הללו יאתרו כלי רכב הנחשבים כמזהמים - ובהמשך בעליהם צפויים לקבל קנסות.

מדובר בהיערכות ליישום "אזורי אוויר נקי" בדומה ללונדון, פריז וניו יורק, כאשר כל עיר בישראל תקבל כלים גמישים להגדיר בעצמה אילו רכבים יוכלו להיכנס ואילו ייחסמו, בין אם אלו משאיות ישנות, רכבי דיזל שאינם עומדים בתקן או אפילו כל רכב שלא עומד בתקן יורו 3 (לפני שנת 2000), כך על פי פרסום של תומר הדר בכלכליסט.

טכנולוגיית ה-LPR משנה את כללי המשחק - בלחיצת כפתור יוכלו העיריות לשלוט לאילו רכבים מותר להיכנס לאזורי פליטות מופחתות, ולבחור לפי קריטריונים אקולוגיים מחמירים. כבר כיום חיפה וירושלים לא מאפשרות רשמית כניסת רכבי דיזל ישנים בלי מסנן חלקיקים, אך התקנה החדשה תרחיב את הסמכויות דרמטית.

עיריות יוכלו, למשל, לדרוש שכלי רכב שקדמו לתקן יורו 3 לא יורשו להיכנס, או לאפשר רק לרכבים היברידיים וחשמליים. הנתונים מתל אביב ממחישים את העתיד: מתוך 251,302 כלי רכב בעיר ב-2023, רק 531 הוגדרו כמזהמים מובהקים, 66,156 כרגילים, 150,189 כמופחתי זיהום (היברידיים) ו-7,109 "נקיים" (חשמליים).

ניתן להעריך כי התקנות ייכנסו לתוקף כבר בשנה הבאה, לאחר שהטיוטה קיבלה תוקף פרסום. המצלמות יוצבו בכניסות העיר וייזהו כל רכב נכנס - מי שייכנס לאזורי האוויר הנקי בלי עמידה בתקן ייקנס אוטומטית (הסכום ייקבע בהמשך). לצד האכיפה הטכנולוגית, יעוגנו מגבלות פרטיות: מידע עודף יימחק, הגישה למצולמים תוגבל, וכל אזור מצולם יסומן בשילוט ברור ויפורסם ברשת.

ועדיין, רבות נותר פתוח: אילו ערים יקבעו ראשונות מגבלות חדשות? באילו שעות ייאכף האיסור? ומה תהיה השפעת הצעד על הרגלי הנהיגה והתחבורה בערי ישראל? דבר אחד כבר ברור - "אזורי אוויר נקי" בדרך להפוך לחלק בלתי נפרד ממפת החיים העירונית, כששמירה על הסביבה, פרטיות ותנועה חופשית יידרשו לאזן ביניהן מחדש.