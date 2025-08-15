כיכר השבת
נהגו בזהירות!

השוטרים העלו רחפן לאוויר; אלו עבירות התנועה שהצליחו לתעד

צפו בתיעוד הרחפן: עקיפות על קו הפרדה רצוף, נהג שיכור פי 3 מהמותר ומשאית של 10 טון בנסיעה לאחר איסור שימוש |שוטרי המחוז הצפוני במבצע אכיפה בכבישי הצפון בליווי רחפנים מהאוויר (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי המחוז הצפוני יצאו במבצע נרחב בו נפרסו ה בצירי התנועה ומהאוויר באמצעות רחפנים יחד עם מכשור אכיפה וכוחות רבים על מנת לאתר עבירות תנועה מסכנות חיים.

בכביש 804 בצפון זיהו הכוחות רכב חולף בנסיעה מסוכנת תוך עקיפה על קו הפרדה רצוף תוך סיכון ממשי למשתמשי הדרך. הנהגת תושבת סכנין (30) צפויה לבוא בפני בית המשפט.

בעיר כרמיאל, במהלך פעילות האכיפה זיהו השוטרים אדם שמבצע פרסה על אי תנועה, הרכב נעצר ובבדיקה התברר כי מדובר בתושב ראמה (60) ונמצא כי הוא נמצא תחת השפעת אלכוהול בריכוז של יותר מפי 3 מהמותר בחוק. רכבו הושבת ורישיון הנהיגה שלו נפסל.

במהלך פעילות בעיר שפרעם, השוטרים עצרו לבדיקה משאית 10 טון בנסיעה לאחר שהתברר כי המשאית נמצאת תחת איסור שימוש וזאת לאחר ליקויים חמורים שהתגלו בתקינותה.

(צילום: דוברות המשטרה)

"שוטרי מחוז צפון ימשיכו כל העת במשימת הצלת חיים תוך פעילות נחושה ובלתי מתפשרת בעבירות תעבורה ובריונות בכביש, במטרה למנוע תאונות דרכים, לשמור על ביטחון הציבור ועל איכות החיים של התושבים", נמסר מדוברות המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר