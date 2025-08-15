השוטרים העלו רחפן לאוויר; אלו עבירות התנועה שהצליחו לתעד

( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי המחוז הצפוני יצאו במבצע נרחב בו נפרסו השוטרים בצירי התנועה ומהאוויר באמצעות רחפנים יחד עם מכשור אכיפה וכוחות רבים על מנת לאתר עבירות תנועה מסכנות חיים.

בכביש 804 בצפון זיהו הכוחות רכב חולף בנסיעה מסוכנת תוך עקיפה על קו הפרדה רצוף תוך סיכון ממשי למשתמשי הדרך. הנהגת תושבת סכנין (30) צפויה לבוא בפני בית המשפט. בעיר כרמיאל, במהלך פעילות האכיפה זיהו השוטרים אדם שמבצע פרסה על אי תנועה, הרכב נעצר ובבדיקה התברר כי מדובר בתושב ראמה (60) ונמצא כי הוא נמצא תחת השפעת אלכוהול בריכוז של יותר מפי 3 מהמותר בחוק. רכבו הושבת ורישיון הנהיגה שלו נפסל. במהלך פעילות בעיר שפרעם, השוטרים עצרו לבדיקה משאית 10 טון בנסיעה לאחר שהתברר כי המשאית נמצאת תחת איסור שימוש וזאת לאחר ליקויים חמורים שהתגלו בתקינותה.

( צילום: דוברות המשטרה )

"שוטרי מחוז צפון ימשיכו כל העת במשימת הצלת חיים תוך פעילות נחושה ובלתי מתפשרת בעבירות תעבורה ובריונות בכביש, במטרה למנוע תאונות דרכים, לשמור על ביטחון הציבור ועל איכות החיים של התושבים", נמסר מדוברות המשטרה.