"אירופה תשלם מחיר"

מרצדס מזהירה: איסור מוחלט על מנועי בנזין ודיזל עד 2035 - סכנה לכלכלה האירופית

מנכ"ל מרצדס-בנץ, אולה קאלניוס, קורא לאיחוד האירופי לשקול מחדש את לוחות הזמנים ולאמץ גישה טכנולוגית ניטרלית להפחתת פליטות. "אחרת", הוא אומר, "אירופה תשלם מחיר" (רכב)

מרצדס-בנץ (צילום: Shutterstock)

מנכ"ל מרצדס-בנץ, אולה קאלניוס, מזהיר כי התוכנית של האיחוד האירופי לאסור לחלוטין מכירת רכבים עם מנועי בעירה פנימית עד 2035 עלולה לפגוע קשות בכלכלה האירופית ולהביא לפגיעה תחרותית מול יצרניות זרות, במיוחד מסין וארה״ב.

קאלניוס טוען כי למרות הצורך הדחוף בהפחתת פליטות, הדרך הנכונה היא לא באמצעות איסור גורף, אלא באמצעות תמריצים לשוק - כמו הקלות מס לרוכשי רכבים חשמליים והוזלת מחירי החשמל בעמדות הטעינה. לדבריו, הגישה הנוכחית אינה "ניטרלית מבחינה טכנולוגית" ועלולה ליצור השלכות הפוכות, כגון זינוק במכירות רכבים מזהמים רגע לפני כניסת האיסור לתוקף, מה שיגדיל את הפליטות במקום לצמצמן.

במקביל, מדינות נוספות באיחוד - בהן גרמניה, איטליה וצ'כיה - מצטרפות לקריאה לשינוי המדיניות, ומציעות להפחית את יעד הפחתת הפליטות מ-100% ל-90% עד 2035, כך שיתאפשר ייצור מוגבל של רכבי בעירה פנימית גם לאחר מועד זה.

האסטרטגיה של מרצדס עצמה כבר עברה התאמה: החברה דחתה את יעד המעבר למכירה בלעדית של רכבים חשמליים בחמש שנים, וכעת מעריכה כי עד 2030 רכבים עם הנעה חשמלית יהוו רק מחצית מהמכירות. ברבעון השני של 2025 נמכרו 100 אלף רכבים "מחושמלים" - מתוכם רק 42 אלף היו חשמליים לחלוטין.

