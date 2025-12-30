כולל נציגות מישראל: רשימת המיליארדרים הצעירים של 2025 

המגזין העסקי פורבס פרסם השבוע את דירוג "המיליארדרים הצעירים שעשו את הונם בעצמם" לשנת 2025, הכולל 71 יזמים מתחת לגיל 40 המחזיקים יחד הון של 218 מיליארד דולר - שיא זהה לשיא שנרשם בשנת 2021, אך בהיקף הון מצטבר נמוך כמעט בחצי.

במקום הראשון ניצב אדווין צ'ן, בן 38, מייסד ומנכ"ל חברת Surge AI המפתחת מערכות סימון נתונים מבוססות בינה מלאכותית. צ'ן, שבנה את החברה ללא מימון הון-סיכון, צבר הון מוערך של 18 מיליארד דולר לאחר שחברת Surge רשמה הכנסות של 1.2 מיליארד דולר בשנה החולפת ושיתופי פעולה עם תאגידים כמו אלפבית, מטא ואנתרופיק.

במקום השני דורג הסיני וואנג נינג, מייסד תאגיד הצעצועים Pop Mart, עם הון של כ-15.7 מיליארד דולר, הודות להצלחת בובות האספנים לבובו ("Labubu") שהפכו לתופעה עולמית. במקום השלישי הופיעו האחים האיריים פטריק וג'ון קוליסון, מייסדי חברת התשלומים Stripe, עם הון של 10.1 מיליארד דולר כל אחד, לאחר שמחיר החברה זינק ל-91.5 מיליארד דולר בפברואר האחרון.

יזמים ישראלים בין הצעירים העשירים בעולם

גם לישראל נציגות מכובדת ברשימה: רועי רזניק, בן 37, ממייסדי חברת הסייבר Wiz, דורג במקום ה-27 עם הון של 2.2 מיליארד דולר - לאחר רכישת החברה על ידי אלפבית תמורת 32 מיליארד דולר, העסקה הגדולה בתולדותיה. אלכס בואזיז, בן 32, ממייסדי פלטפורמת השכר הגלובלית Deel, דורג במקום ה-31 עם הון של 2 מיליארד דולר, לאחר שהחברה הגיעה לשווי של 17.3 מיליארד דולר באוקטובר.

הטכנולוגיה שולטת בבירור ברשימה, עם 48 מבין 71 המיליארדרים שהקימו את הונם בתחום זה, בעוד ש-12 מגיעים מענף הפיננסים. כמעט מחציתם אמריקאים, ושמונה מתוכם נשים - בהן דניאלה אמודיי, ממייסדות חברת הבינה המלאכותית Anthropic.

מהפכת ה-AI משנה את מפת ההון

הפריחה המואצת של תחום הבינה המלאכותית יצרה השנה 27 מיליארדרים חדשים מתחת לגיל 40, ובסך הכול למעלה מ-50 עשירים חדשים בכל הגילאים, על פי אומדני פורבס. תחום ה-AI משך כ-50% מכלל ההשקעות ההון-סיכון בעולם, בהיקף כולל של 202 מיליארד דולר בשנת 2025 בלבד.

שלושה בני 22 - אדרש היירמאט', ברנדן פודי וסוריה מיד'ה, מייסדי פלטפורמת הגיוס מבוססת הבינה המלאכותית Mercor - הפכו השנה למיליארדרים הצעירים בהיסטוריה, לאחר שחברתם הגיעה לשווי של 10 מיליארד דולר. בכך שברו את השיא ההיסטורי של מארק צוקרברג, שהפך למיליארדר בגיל 23 בלבד.