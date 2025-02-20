משטרה ומשפט

משרד התחבורה נערך להשקת רשת מצלמות מתקדמת שתזהה כלי רכב מזהמים ותחסום את גישתם לאזורי "אוויר נקי" בערים | התקנות החדשות ייתנו בידי הרשויות המקומיות גמישות חסרת תקדים בהגבלת התנועה, מבסיס תקינת יורו ועד מגבלות של סוגי רכב, ויביאו לשינוי דרמטי במפת הניידות העירונית | אבל איך יעבדו המצלמות? אילו דגמים יידרשו להישאר בחוץ? ומה זה אומר על פרטיות הנהגים? (רכב)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' רצינו לבדוק ולברר את הפרסום אודות ההחמרה בנהלי המשטרה | בשיחה עם ניצב משנה עמיר ג'יבלי ראש ראש מחלקת מחקר ופיתוח אגף התנועה הוא מציג את הנתונים הקשים שגרמו לשינוי | עידכון על הורדת סף המהירות וביטול האזהרות (תנועה)
בשנים האחרונות ידעו בעלי הרכבים בישראל עלייה
בגניבת הרכבים, בעיקר לשטחי הרשות | בשנתיים האחרונות, עם כניסתו של הרכב החשמלי
לשוק, הוא "זוכה" ליחס מועדף בקרב גנבי הרכב | כל הנתונים והמספרים על המגמה
המלחיצה, וגם: כיצד ניתן למנוע את הגניבה הבאה? (רכב, בארץ)
צעיר בן 24, תושב בית חנינא, נהג בפסילת רישיון בכביש בגין בירושלים, ונעצר על ידי שוטר. לאחר שנעצר, הנהג נמלט והחביא את רכבו סמוך לביתו, המשטרה הצליחה לתפוס אותו והבוקר הוא יובא לבית המשפט | צפו בתיעוד (חדשות משטרה)