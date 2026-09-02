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בש"ס מעודדים חניה שלא כחוק ומתפלאים שיש דקירות | דבר ראשון

תוכנית 'דבר ראשון', בהגשת משה מנס וישראל מאיר, בשרשרת גילויים מרעישים, כותרות פוליטיות סוערות, אירועי בטחון חמורים ועדכונים מכל מה שמעניין את הציבור החרדי והישראלי. הנה כל מה שדיברו עליו היום (דבר ראשון)

1תגובות

עוררה הבוקר סערה ברשתות החברתיות בעקבות ציוץ שפרסמה בטוויטר, ובו הופיע המשפט: "פקח סלח לי, אני בסליחות. דרך אמונה בחרתי - ש"ס". הציוץ, שנועד לחבר בין ימי הרחמים והסליחות לקמפיין הפוליטי, עורר דיון ער בתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס וישראל מאיר.

הנושא הבא שלנו עסק בפודקאסט החדש של ישראל מאיר בשם ״פרוזדור״. שעל פי ישראל מאיר הוא הולך לעסוק בפילוסופיה רוחניים ומורכבות החיים.

ישראל מאיר מדגיש שזה לא פודקאסט בשביל להיות כוכב רשת אלא להיפך. ״זה לא נושא כל כך נוצץ שירוץ ברשת. אלא עוסק בחיים עצמם״.

לדבר ראשון נודע שהפודקאסט גורר הדים רבים ומאחל לישראל מאיר בהצלחה!

קנס על כפתור? משרד החינוך מבהיר

סערה נוספת שהסעירה את הרשתות ואת הורי התלמידות עוסקת בדיווח על דוח בסך 20 ש"ח שניתן לתלמידה על כך שלא סגרה את הכפתור העליון בחולצתה.

המגישים הביאו את תגובת משרד החינוך, שהבהיר כי הנושא נבדק לעומק: "מדובר במכתב ישן, הדבר נבדק מול הנהלת בית הספר והובהר באופן חד-משמעי כי מקרה כזה לא ישנה."

איחוד בימין: ומשה פייגלין רצים יחד

בזירה הפוליטית הסוערת, בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין הודיעו על ריצה משותפת במסגרת בלוק/גוש טכני.

הצעד של פייגלין עורר גל תגובות ואכזבה בקרב חלק מתומכיו הוותיקים, שראו בחיבור זה התפשרות על חלק ניכר מעמדותיו ועקרונותיו הליברליים-זהותיים בשביל קולות בקלפי.

ש"סבצלאל סמוטריץ'משה מנספודקאסטמשה פייגליןישראל מאירפרוזדור

1 תגובות

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אם משחק כדור עגל בטדי לא נותנים דוחות וכן הפגנות השמאל אין דוחות אז גם סליחות לא לתת דוחות...מה הקשר לדקירות של תרבות חילונית גרועה
די לקשקש

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