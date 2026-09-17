 דלג לתוכן הראשי
מדינה יהודית?

מזעזע ומחריד כל לב יהודי: עובדים בנתב"ג מחויבים לעבוד ביום כיפור | הח"כ פנה בזעם לשרה; "תתערבי"

עובר כל גבול: במשך כל שנות קיומה של מדינת ישראל, נשמר הסטטוס-קוו, לפיו לא עובדים ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי - יום הכיפורים, אלא שבמכתב שיצא לעובדי חברת ממ"ן הם נדרשו להמשיך בהטענת מטוסי מטען במהלך היום הקדוש • ח"כ אבי מעוז פנה לשרת התחבורה בדרישה לעצור את העבודה (בארץ)

4תגובות
מטוסים בנתב"ג (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)

עובדי חברת ממ"ן בנמל התעופה בן גוריון הופתעו לגלות כי הם נדרשים להתייצב לעבודה במהלך יום הכיפורים ולהמשיך בהטענת מטוסי המטען, וזאת במטרה להשלים פיגורים תפעוליים שהצטברו בפעילות החברה.

במשך כל שנות קיומה של מדינת ישראל, המדינה היהודית היחידה בעולם, נשמר כבודו של היום הקדוש וכל הפעילות במדינה נעצרת ביום הכיפורים.

היום היחיד בשנה בו נתב"ג נסגר, הוא יום כיפור ובמשך כל השנים הססטוס-קוו נשמר ולא נגרם חילול היום הקדוש, אלא שהפעם המוסכמה נשברה למרבה הצער והיגון.

ההחלטה להפעיל את מערך הטענת מטוסי המטען במהלך היום הקדוש מעוררת ביקורת בקרב העובדים, במיוחד על רקע העובדה שמדובר ביום שבו הפעילות במשק הישראלי מצומצמת באופן משמעותי, והעבודה נועדה רק להשלמת פיגורים בלוחות הזמנים של שינוע הסחורות.

המכתב שנשלח לעובדים

בעקבות ההודעה של חברת ממ"ן לעובדיה, פנה יו"ר נעם לישראל, ח"כ אבי מעוז, לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב בדרישה להתערבותה המיידית. במכתבו לשרה רגב הבהיר ח"כ מעוז כי אין להשלים עם מצב שבו עובדים יידרשו להתייצב לעבודה ביום הכיפורים לצורך השלמת פיגורים תפעוליים.

"לא ייתכן שבמדינת ישראל עובדים יידרשו להתייצב ולעבוד ביום הכיפורים, היום הקדוש ביותר לעם היהודי, לצורך השלמת פיגורים תפעוליים", כתב ח"כ מעוז ודרש משרת התחבורה לפעול לביטול ההוראה לאלתר ולהבהיר לגורמים הרלוונטיים כי אין לחייב עובדים לעבוד במהלך יום הכיפורים.

לדבריו, מדובר ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, ואין מקום להפעיל על עובדים דרישה או לחץ לעבוד במהלכו. ח"כ מעוז הדגיש כי יש לכבד את קדושת היום ולמנוע חילול יום הכיפורים במקום ציבורי כמו נמל התעופה.

המכתב של מעוז

יצוין כי בשנים האחרונות עלו מספר פעמים טענות בנוגע לחילולי שבת וחגים בנתב"ג, והפעם מדובר בהחלטה להפעיל עובדים דווקא ביום הכיפורים, מה שמעורר ביקורת חריפה בקרב הציבור החרדי והדתי.

מרשות שדות התעופה נמסר: "הפרסום שלפיו נתב״ג פועל ביום הכיפורים אינו נכון. כמדי שנה, במהלך יום הכיפורים מופסקת הפעילות האווירית בנתב״ג ואין המראות ונחיתות. חברת ממ״ן היא חברה פרטית, והודעה שהופצה מטעמה מתייחסת לפעילות החברה בלבד ואינה מעידה על פעילות הטיסות בנמל התעופה. רשות שדות התעופה מבקשת להסתמך על הודעותיה הרשמיות בכל הנוגע לפעילות נתב״ג".
חילול שבתיום כיפורנתב"גאבי מעוזחילול חגצום יום כיפורעומס בנתב"גחילולי השבת

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
מזעזע. אבל הלכתית חילול שבת חמור יותא מחילול יום כיפור. צא ולמד
יהושוע
נכון כאן בסקילה וכאן בכרת שיש איזה תיקון עם תשובה וכו' השנה הבא, אבל שבת מה יעשה זה המחלל שיש עדים והתראה, וכבר הוציאו אותו לסופו? איך ישוב? רק תודה להשם שיש צדיקים עובדים קשה ובוכים ארוך למען התינוקות הללו שלא יודעים הרבה, ומבטלים גזירות בלי שהם מכירים איזה עבודה נעשתה עבורם
לוי
2
מה יהיה איתנו למען השם? לחלל שבת עוד יותר גרוע, ורק בגלל הצדיקים ולומדי תורה שעושים שטייגן חזק מעל הטבע ואינם מחוייבים לעבוד כל כך קשה עבור עם ישראל מבטלים גזירות, מה יהיה ? עוד גזירות?? נו די דיינו- מתי נלמד שהארץ בעצמה קשה לה לסבול הדברים הללו
ירושלמי
1
יום כיפור חשוב מאד לא ככה דואגים לו
יוד

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר