נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג במתקפה רוסית על אוקראינה

נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג הבוקר (שישי) כתוצאה מפגיעת כטב"ם בבניין מגורים במרכז קייב, במסגרת המתקפה הרוסית על העיר הבירה האוקראינית.

הפגיעה, ככל הנראה של כטב"ם, הייתה בבית משפחתו ברובע פיצרק במרכז קייב בסביבות השעה 8 בבוקר. אמו של ההרוג נפצעה ופונתה לקבלת טיפול רפואי.

משרד החוץ הישראלי מסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל באגף הקונסולרי מטפלים במקרה מרגע קבלת הדיווח, עומדים בקשר רציף עם משפחתו ומסייעים לה ככל הנדרש בשעה קשה זו.

ככל הידוע כעת, ההרוג מחזיק באזרחות ישראלית. משפחתו עשתה בעבר עלייה ארצה וחזרה לאוקראינה לפני כ-20 שנה.

אחרי נאום נתניהו: דני דנון העניק סטארלינק לשגריר האיראני יוסי נכטיגל | 07:37

בשעה האחרונה פועלים קונסול ישראל, 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) ושלוחי חב"ד בנושא. מהפדרציה נמסר: "אנחנו מגנים את המתקפות הרוסיות על אוקראינה, שגורמות לנפגעים בכל יום. זה חודש החגים החמישי במלחמה והקהילות מנסות לשמור על שגרה בצל המציאות הבלתי נתפסת הזו. אנו מתפללים לשלום ולגאולה שלימה במהרה".

המתקפה הרוסית על קייב מתרחשת על רקע הסלמה משמעותית בלחימה בין שתי המדינות. בימים האחרונים דווח על מקרים של חסידי ברסלב שנעצרו במעברי הגבול בדרכם חזרה מאומן לאחר ראש השנה.