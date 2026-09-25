 דלג לתוכן הראשי
טרגדיה בקייב

נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג במתקפה רוסית על אוקראינה

נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג הבוקר בפגיעת כטב"ם בבניין מגורים במרכז קייב • אמו נפצעה ופונתה לטיפול | משרד החוץ מטפל במקרה (בעולם)

לוחמים אוקראינים עם רחפן בקרב (צילום: צבא אוקראינה)

נער בן 14 בעל אזרחות ישראלית נהרג הבוקר (שישי) כתוצאה מפגיעת כטב"ם בבניין מגורים במרכז קייב, במסגרת המתקפה הרוסית על העיר הבירה האוקראינית.

הפגיעה, ככל הנראה של כטב"ם, הייתה בבית משפחתו ברובע פיצרק במרכז קייב בסביבות השעה 8 בבוקר. אמו של ההרוג נפצעה ופונתה לקבלת טיפול רפואי.

משרד החוץ הישראלי מסר כי קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל באגף הקונסולרי מטפלים במקרה מרגע קבלת הדיווח, עומדים בקשר רציף עם משפחתו ומסייעים לה ככל הנדרש בשעה קשה זו.

ככל הידוע כעת, ההרוג מחזיק באזרחות ישראלית. משפחתו עשתה בעבר עלייה ארצה וחזרה לאוקראינה לפני כ-20 שנה.

בשעה האחרונה פועלים קונסול ישראל, 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU) ו בנושא. מהפדרציה נמסר: "אנחנו מגנים את המתקפות הרוסיות על אוקראינה, שגורמות לנפגעים בכל יום. זה חודש החגים החמישי במלחמה והקהילות מנסות לשמור על שגרה בצל המציאות הבלתי נתפסת הזו. אנו מתפללים לשלום ולגאולה שלימה במהרה".

המתקפה הרוסית על קייב מתרחשת על רקע הסלמה משמעותית בלחימה בין שתי המדינות. בימים האחרונים דווח על מקרים של חסידי ברסלב שנעצרו במעברי הגבול בדרכם חזרה מאומן לאחר ראש השנה.

סוללת טילי פטריוט (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

הקהילות היהודיות באוקראינה ממשיכות להתמודד עם המציאות הקשה של המלחמה. לפני כשבועיים דווח על מחסור חמור במזון בקרב הקהילות בעקבות ההסלמה הביטחונית והשבתת רשתות השיווק.
חב"דרוסיהאוקראינהמשרד החוץקייבכטב"םהמלחמה באוקראינה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר