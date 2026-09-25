מפגש יוצא דופן התקיים בלשכת שר הביטחון ישראל כץ בקריה בתל אביב, כאשר משלחת אגודת חסידי חב"ד הגיעה לדיון מיוחד במשנתו הביטחונית של הרבי מליובאוויטש זיע"א. המפגש התקיים לרגל יום ההילולא של הרבי המהר"ש, י"ג בתשרי, ולקראת חג הסוכות.

במרכז הדיון עמד הספר החדש 'עושה שלום', המגיש את עמדותיו המדיניות והביטחוניות של הרבי בסוגיות חוץ וביטחון. במהלך המפגש עיינו הנוכחים בספר, ציטטו מתוך שיחותיו של הרבי ודנו יחד עם שר הביטחון בתפיסת המרחב ובסוגיות ביטחוניות עכשוויות, לאור הוראותיו של הרבי.

הדיון ארך זמן ממושך, ובמהלכו עמדו המשתתפים על העקרונות המדיניים והביטחוניים שהציג הרבי לאורך השנים. הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב, יו"ר אגודת חסידי חב"ד, עמד בדבריו על החשיבות של דבקותם של מקבלי ההחלטות בעקרונות שהציב הרבי בנושאי ביטחון והנהגת המדינה, והדגיש את חומרת האחריות המוטלת על הממשלה בקבלת החלטות הנוגעות לביטחון ישראל.

במהלך המפגש הציג שר הביטחון בפני חברי המשלחת את התפיסה הביטחונית של ישראל, באמצעות מפות שהוצגו בלשכתו. על גבי המפות שוחחו המשתתפים על תפיסת המרחב ועל העקרונות המדיניים והביטחוניים העומדים בבסיס מדיניותה של ישראל, תוך השוואה לדברים שהשמיע הרבי בשיחותיו.

במשלחת השתתפו הרב אריאל למברג, מזכ"ל אגודת חסידי חב"ד; הרב יחיאל גלוכובסקי, שליח הרבי בפארק המדע ורב קהילת הצעירים ברחובות; הרב אלישע פרל, שעסק בליקוט ובעריכת הספר 'עושה שלום' וחבר 'ועד שיחות הרבי באנגלית'; הרב איתי בוימגרטן, חבר ועד שיחות הרבי באנגלית; והשליח הרב מנחם מנדל אופן, מנהל אגף כוחות הביטחון בצעירי אגודת חב"ד.

חברי המשלחת הזכירו לשר הביטחון כי לאורך כל הדורות, מקומו של הנביא תפס מקום מרכזי בהנהגת עם ישראל כפי המסופר לאורך התנ"ך, ונדרשו מלכים ומנהיגים להכיר את דברי הנביא ולפעול על פיהם. גם בדורנו, לדבריהם, מוטלת על מנהיגי המדינה אחריות להכיר לעומק את דברי הרבי ואת משנתו, ובפרט כאשר מדובר בסוגיות הנוגעות לביטחון העם היושב בציון.

במהלך המפגש ציינו הנוכחים את ייחודו של יום י"ג בתשרי, יום ההילולא של הרבי מהר"ש, ושוחחו על האמרה החסידית המזוהה עם היום – "לכתחילה אריבער". בשלב מסוים ניגנו המשתתפים יחד את הניגון החסידי "לכתחילה אריבער".

כמו כן הוענקו לשר הביטחון וליועציו סטים של ארבעת המינים לקראת חג הסוכות. המפגש נחתם באווירה חסידית מיוחדת, כאשר דברי המשתתפים התמקדו בקשר שבין משנת הרבי לבין אתגרי הביטחון והנהגת המדינה בימים אלה.