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במקום ה-11

יסבך את נתניהו? איש העסקים הבכיר מצטרף לליכוד - והדברים הקשים שאמר על טראמפ

אורן דוברונסקי, איש עסקים בכיר שמוכר לישראלים מתוכנית בידור ישראלית, יקבל שריון מטעם ראש הממשלה במקום ה-11 | שעות ספורות לאחר שהצטרף, צצו ברשת פוסטים קשים מאוד שלו נגד טראמפ (חדשות)

4תגובות

תנועת הליכוד הודיעה על הצטרפותו של איש העסקים אורן דוברונסקי כמשוריין הראשון של המפלגה. דוברונסקי מיועד להשתבץ במקום ה-11 ברשימה לכנסת.

​השריון מגיע במסגרת שמונה השריונים שקיבל ראש הממשלה עד המקום ה-30, הממוקמים במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.

​בהודעה הרשמית מטעמה מסרה המפלגה כי "תנועת הליכוד מברכת את אורן דוברונסקי על הצטרפותו כמשוריין הראשון של המפלגה. אורן הוא איש עסקים מצליח, ממקימי ההייטק בישראל ואיש ימין. דוברונסקי מצטרף לנבחרת הליכוד ולאחר הבחירות יוביל את נושא הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה". דוברונסקי מוכר גם מהשתתפותו בעבר בתוכנית הטלוויזיה "הכרישים".

​במהלך המלחמה פרסם דוברונסקי פוסט ברשת החברתית פייסבוק שבו התייחס לסוגיית החטופים וכתב כי "קרוב לוודאי שהם שמורים במנהרות כקלף היקר ביותר לביטחון צמרת החמאס, ולכן אין דאגה לפגוע בהם מעל פני השטח. צריך לפעול בעוצמה כאילו אין לנו שם חטופים. את המלחמה הזאת צריך לנצח בכל מחיר ואת חמאס להשמיד עד אחרון מפקדיו וחייליו, גם תוך כדי סיכון שחלק מהחטופים לא יחזרו. אין מה לעשות. זה נורא כואב אבל ככה זה במלחמה. ניצחון החמאס היא המטרה העליונה".

​בנוסף, לפני פחות מחודשיים כינה דוברונסקי את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "חתיכת *** מושחת מוסרית". הוא הוסיף וכתב כי טראמפ וצוות "האימבצילים" שלו אחראים "לכישלון קולוסאלי" מול איראן שהוא אף גרוע יותר מ"הכישלון של ביידן באפגניסטן".
בנימין נתניהוהליכודאורן דוברונסקי

4 תגובות

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3
ביבי עשה שטות !
משה
2
קשוט עצמך תחילה, לפני שאתה מחלק ציונים לאחרים. נתניהו היחיד המתאים להנהגה.
שמחה ק.
לדעתי פייגלין מתאים להנהגה
יעקב
1
פה גדול נשוי לסינית שווה לבדור גיור
נשוי לסינית

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