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תיעוד מיוחד

האדמו"ר מסאטמר נחת במטוס פרטי – והגיע לסיור מיוחד בחדרי הפנימייה של הבנות

אחרי שבועות של מנוחה: האדמו"ר מסאטמר שב במטוס פרטי מעיירת הנופש בניו המפשיר • עם הגעתו עברו פרחי החסידים בסך לקבלת פנים • בהמשך יצא לסיור מיוחד במחנה של בנות החסידות - 'בית רחל' בהרי הקאנטרי, נשא מדברות קודשו ובהמשך אף נכנס לחדרי הפנימייה כדי לעמוד מקרוב אחר תנאי הבנות • תיעוד מיוחד (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בדרכו חזרה למעונו בארה"ב (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בביקור במחנה בית רחל (צילום: בחצרות סאטמאר)

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האדמו"ר מסאטמרקאנטריניו המפשיירבית רחל

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כסף כסף ונוכמול כסף .... מה יגידו איזובי הקיר שברגע זה מלקטים עוגיות פטיבר אחרי שחרית בשיבלאך ומקפלים את התפילין ומתכננים את ההפגנה הבאה
יון
1
הכותרת לא נשמעת טוב בכלל
אברהם

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