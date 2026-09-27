 דלג לתוכן הראשי
הקרב על המקלט

סערה חדשה בירושלים: האם תושבי מקור ברוך יקבלו לבסוף מקום תפילה?

סערה חדשה בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, העירייה הקצתה מקלט לקהילת "המניין המרכזי" והציעה חלופה לגלריית המקלט, מה שעורר את התנגדותו של סגן ראש העיר • בקהילה טוענים לפרובוקציה מיותרת, מנגד מבהיר סגר"ע: "אין לי התנגדות לבית הכנסת, אך אני מתנגד נחרצות לפגיעה במרכז לאמנות המופע בטורים" • הסיפור המלא (חרדים)

המקלט שהוקצה לבית מדרש בשכונת מקור ברוך (צילום: באדיבות המצלם)

סערה מקומית חדשה פוקדת את עיריית ירושלים, סביב החלטת העירייה להסדיר מקום תפילה ופעילות קבועה לקהילה מקומית בשכונת 'מקור ברוך'.

השתלשלות העניינים החלה כאשר עיריית ירושלים החליטה להקצות את המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לטובת קהילת 'המניין המרכזי' החדש, בראשות הרב מרדכי דיין. ההקצאה הגיעה לאחר תקופה ארוכה שבה סבלו מתלאות של נדודי תפילה ושכירת מקומות ארעיים. במקביל להחלטה זו, קבעה העירייה כי 'גלריית המקלט', שפעלה עד כה במבנה המדובר, תעבור למקום חלופי וממוסד ברחוב יפו פינת הטורים במבנה ששימש בעבר את 'המרכז לאמנויות המופע' ונותר שומם ברובו בשל היעדר פעילות.

אלא שהמהלך עורר את התנגדותו של סגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות, יוסי חביליו, אשר טוען כי אין לפנות את המרכז לאמנות המופע או לפגוע בפעילותו לטובת העברת הגלריה.

התקנת השלט על המקלט
התקנת השלט על המקלט (צילום: באדיבות המצלם)

בקהילת "המניין המרכזי" תקפו בחריפות את ההתנגדות להקצאה: "העירייה קיבלה החלטה עניינית ומתבקשת: להעמיד את המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לטובת קהילה מקומית של תושבי השכונה, לאחר שנים שבהן נאלצנו לנדוד ולשכור מקומות תפילה. לכן תמוה מאוד מדוע נבחר לצאת נגד החלטה שנועדה לתת מענה לצורך אמיתי של תושבי השכונה. אנו מציעים להפסיק לעורר מחלוקות מיותרות במקום שבו יש מקום לכולם, ולזכור שגם לתושבי השכונה יש זכויות וצרכים בסיסיים".

הבדלה במוצאי הצום בבית מדרש החדש
הבדלה במוצאי הצום בבית מדרש החדש (צילום: באדיבות המצלם)

תגובת סגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות, עו"ד יוסי חביליו: "אין לי התנגדות להקצאת המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לטובת בית כנסת, אולם כפי שנקבע בוועדת ההקצאות ואושר במועצת העיר, יש להשאיר את גלריית המקלט במקום עד שיימצא לה מקום חלופי ראוי.

אני מתנגד נחרצות לסגירת המרכז העירוני לאמנות המופע בטורים ולמסירת השטח לגלריית המקלט. המרכז משרת אמנים רבים והינו חשוב ביותר להשארת אמנים צעירים בירושלים. בכלל, אין לי בעיה עם בית הכנסת; לי חשוב המרכז לאמנות המופע בטורים ושלא ייגעו בו. שם יש אמנים חילונים, דתיים וערבים, וחשוב מאוד לשמור עליו. אני גם בעד גלריית המקלט, שיימצאו לה מקום ראוי אך לא על חשבון המרכז בטורים".
עיריית ירושליםיוסי חביליומקור ברוךגלריית המקלטהמניין המרכזיהמרכז לאמנות המופע

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר