המקלט שהוקצה לבית מדרש בשכונת מקור ברוך ( צילום: באדיבות המצלם )

סערה מקומית חדשה פוקדת את עיריית ירושלים, סביב החלטת העירייה להסדיר מקום תפילה ופעילות קבועה לקהילה מקומית בשכונת 'מקור ברוך'.

השתלשלות העניינים החלה כאשר עיריית ירושלים החליטה להקצות את המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לטובת קהילת 'המניין המרכזי' החדש, בראשות הרב מרדכי דיין. ההקצאה הגיעה לאחר תקופה ארוכה שבה סבלו מתלאות של נדודי תפילה ושכירת מקומות ארעיים. במקביל להחלטה זו, קבעה העירייה כי 'גלריית המקלט', שפעלה עד כה במבנה המדובר, תעבור למקום חלופי וממוסד ברחוב יפו פינת הטורים במבנה ששימש בעבר את 'המרכז לאמנויות המופע' ונותר שומם ברובו בשל היעדר פעילות. אלא שהמהלך עורר את התנגדותו של סגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות, יוסי חביליו, אשר טוען כי אין לפנות את המרכז לאמנות המופע או לפגוע בפעילותו לטובת העברת הגלריה.

התקנת השלט על המקלט - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:16 התקנת השלט על המקלט ( צילום: באדיבות המצלם )

בקהילת "המניין המרכזי" תקפו בחריפות את ההתנגדות להקצאה: "העירייה קיבלה החלטה עניינית ומתבקשת: להעמיד את המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לטובת קהילה מקומית של תושבי השכונה, לאחר שנים שבהן נאלצנו לנדוד ולשכור מקומות תפילה. לכן תמוה מאוד מדוע נבחר לצאת נגד החלטה שנועדה לתת מענה לצורך אמיתי של תושבי השכונה. אנו מציעים להפסיק לעורר מחלוקות מיותרות במקום שבו יש מקום לכולם, ולזכור שגם לתושבי השכונה יש זכויות וצרכים בסיסיים".

הבדלה במוצאי הצום בבית מדרש החדש - צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:25 הבדלה במוצאי הצום בבית מדרש החדש ( צילום: באדיבות המצלם )

תגובת סגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות, עו"ד יוסי חביליו: "אין לי התנגדות להקצאת המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לטובת בית כנסת, אולם כפי שנקבע בוועדת ההקצאות ואושר במועצת העיר, יש להשאיר את גלריית המקלט במקום עד שיימצא לה מקום חלופי ראוי.

אני מתנגד נחרצות לסגירת המרכז העירוני לאמנות המופע בטורים ולמסירת השטח לגלריית המקלט. המרכז משרת אמנים רבים והינו חשוב ביותר להשארת אמנים צעירים בירושלים. בכלל, אין לי בעיה עם בית הכנסת; לי חשוב המרכז לאמנות המופע בטורים ושלא ייגעו בו. שם יש אמנים חילונים, דתיים וערבים, וחשוב מאוד לשמור עליו. אני גם בעד גלריית המקלט, שיימצאו לה מקום ראוי אך לא על חשבון המרכז בטורים".