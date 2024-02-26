מותו של יוסף אייזנטל ז״ל לא היה רק טרגדיה אנושית, אלא נורת אזהרה לחוזה שבור בין המדינה לחברה החרדית | ד״ר יואב הלר טוען בראיון ל״כיכר FM״: האחריות היא של המדינה, לא פחות משל המנהיגות | וגם: למה סרטוני זוועה ברשת מסוכנים לנפש, ואיך מאבק על מקווה בירושלים הפך לשדה קרב על ״צביון״
המפגש המפתיע של המשגיח הליטאי עם המועמד הספרדי, המכתב הדרמטי לתלמידי הישיבות לקראת הבחירות, מעמד פדיון הבן של האדמו"ר המקובל, סיקור מוניציפלי נרחב על כלל הערים החרדיות מעמד פטר חמור נדיר בירחי כלה בירושלים והאדמו"ר שגזז את הבלורית לבחורי הישיבה הליטאיים (מעייריב)
הקרבות המרים בין החרדים לחילונים בקריית היובל בירושלים עולים מדרגה, רגע לפני הבחירות המקומיות | רשימת 'האיחוד הירושלמי' של יוסי חביליו המתמודד על ראשות העיר מול משה ליאון עתרה לביהמ"ש בדרישה להפסיק את מימון ההסעות לתלמידות 'בית יעקב' | בסיעות החרדיות חוששים: "עתירה קנטרנית וקטנונית שנועדה לקושש קולות" | ומה יעשה ראש העיר? (בארץ)