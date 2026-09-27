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שִׁבְעַת יָמִים תָּחֹג לַה'

במוצאי יו"ט: האדמו"רים מקוזמיר ומאוז'רוב ערכו את שולחנותיהם בסוכותיהם

בסוכותיהם בבני ברק ערכו האדמו"רים מקוזמיר ומאוז'רוב את השולחנות הטהורים לרגל אושפיזין דצחק אבינו | במהלך הטיש הרחיבו בשיר והלל, ונשאו אמרות קודש על גודל האושפיזין והתאספות החסידים בימי המועד (חסידים)

האדמו"ר מאוז'רוב בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאוז'רוב בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאוז'רוב בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוזמיר בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוזמיר בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוזמיר בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוזמיר בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מקוזמיר בטיש חוה"מ סוכות (צילום: שוקי לרר)

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חול המועד סוכותהאדמו"ר מקוזמירהאדמו"ר מאוז'רוב

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