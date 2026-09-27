שִׁבְעַת יָמִים תָּחֹג לַה' במוצאי יו"ט: האדמו"רים מקוזמיר ומאוז'רוב ערכו את שולחנותיהם בסוכותיהם בסוכותיהם בבני ברק ערכו האדמו"רים מקוזמיר ומאוז'רוב את השולחנות הטהורים לרגל אושפיזין דצחק אבינו | במהלך הטיש הרחיבו בשיר והלל, ונשאו אמרות קודש על גודל האושפיזין והתאספות החסידים בימי המועד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:52