סיפורה של סוכה: ה"קוצ'קעס" של פלוצק ששרדו את השואה

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בימים שבהם רחובות פולין המושלגים היו מתמלאים בקולות של הכנות לחג, היה הרובע היהודי בעיר פלוצק (Płock) לובש חג. הלמות פטישים, ריח ענפי סכך טריים וקולות לימוד הדהדו בין הסמטאות. אלא שבניגוד לערים שבהן חצרות הבתים אפשרו הקמת סוכות מרווחות על גבי הקרקע, בפלוצק הפכו תנאי המגורים והצפיפות העירונית את מצוות הסוכה למלאכת מחשבת אדריכלית.

בפולנית הן כונו "קוצ'קעס" (Kuczki) – מרפסות עץ תלויות בין שמיים לארץ, שנבנו במיוחד לצורך קיום מצוות סוכה. מחקר היסטורי מקיף שפורסם באתר התיעוד של יהדות פלוצק (jewishplock.eu) חושף הצצה מרתקת לאופן שבו התכוננו יהודי העיר לחג הסוכות במהלך המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, וכיצד שרידיהן של אותן סוכות ניצבים עד היום כעדים אילמים לקהילה מפוארת שחרבה.

חותמת של הקהילה היהודית בעיר פלוצק (Płock) בפולין משנת 1815, ומקורו בארכיון המדינה בפלוצק ( צילום: JewishPlock.eu )

171 היתרי בנייה בשנה אחת: העירייה נערכת לחג הסוכות המקובל הגר"ד בצרי זצוק"ל הובא למנוחות בסנהדריה קובי ישראל | 25.09.26 הביקור שגרם למשגיח רבי דן סגל להפר קבלה של עשרות שנים | צפו חזקי שטרן | 08:03 בארכיון המדינה בפלוצק שמורים מסמכים מרתקים מתיקי העירייה מהמאה ה-19. אחד הנתונים המפתיעים הוא מספר הבקשות הרשמיות שהגישו יהודי העיר לרשויות לקבלת היתר להקמת סוכות. על פי חוקי המקום, הסוכות נחשבו ל"מבנים ארעיים" והתושבים היהודים חויבו על פי חוק לפרקן מיד עם צאת החג. בשנת תרל"ז (1877) לבדה, הנפיקה עיריית פלוצק לא פחות מ-171 היתרי בנייה מיוחדים לסוכות. עיקר הסוכות הוקמו בלב הרובע היהודי – ברחוב שרוֹקָה (הרחוב הרחב), וכן ברחובות הסמוכים: סינגוגלנה (רחוב בית הכנסת), נייצאלה, ירוזלימסקה, ביילסקה וויינז'יינה. עם זאת, סוכות רבות נבנו גם ברחובות המרכזיים של העיר הכללית, כולל בכיכר השוק הישן (Stary Rynek). עיקר הסוכות הוקמו בלב הרובע היהודי – ברחוב שרוֹקָה (הרחוב הרחב), וכן ברחובות הסמוכים: סינגוגלנה (רחוב בית הכנסת), נייצאלה, ירוזלימסקה, ביילסקה וויינז'יינה. עם זאת, סוכות רבות נבנו גם ברחובות המרכזיים של העיר הכללית, כולל בכיכר השוק הישן (Stary Rynek).

רחוב ירוזלימסקה בעיר ( צילום: הספריה הלאומית פולין )

סוכות עץ מעוצבות ומבצרי אבן של נגידי העיר

עיון בתוכניות הבנייה ההיסטוריות מגלה כי לצד סוכות הקרשים הפשוטות, היו מי שהשקיעו הון רב בבניית סוכות מפוארות.

הסוכה המשולבת של סוחר התבואה: תוכנית משנת תרל"א (1871), שערך האדריכל זדז'יסלב זבודז'ינסקי עבור הנגיד ר' אברם יוסק לולה, סוחר תבואה מפולטוסק, מציגה מבנה דו-קומתי ברחוב קוויאטקה (לשעבר שרוקה 5).

קומת הקרקע נבנתה מלבנים ושימשה כמחסן עצים ועגלות, ואילו בקומה הראשונה הוקמה סוכת עץ מרווחת (באורך של כ-4.75 מטר וברוחב של 3.35 מטר), שקירותיה צופו בלוחות עץ משוחים בצבע שמן מיוחד, כשאליה הוביל מסדרון פנימי.

הסוכות נחשבו ל"מבנים ארעיים" והתושבים היהודים חויבו על פי חוק לפרקן מיד עם צאת החג ( צילום: JewishPlock.eu )

צועדים ברחובות פלוצק של ימינו: הסוכות ששרדו

מרבית מבני העץ של פלוצק היהודית הושמדו או נהרסו בימי השואה ולאחריה, אך למרבה הפלא, כמה ממרפסות הסוכה הללו עדיין עומדות על תילן ומספקות דרישת שלום מוחשית מעולם שאיננו:

1. רחוב קושצ'ושקי 4 (Kościuszki 4): סוכת עץ תלויה בקומה הראשונה, הנתמכת בקורות ברזל יצוק ונראית בבירור מרחוב מוסטובה. המבנה היה שייך בעבר לסוחר היהודי טאוכן קפוסטה, ובין שתי מלחמות העולם התגורר בו ר' משה זלמן קפוסטה עם רעייתו אלקה לבית בורנשטיין וילדיהם.

סוכת משפחת בורנשטיין ששרדה ברחוב קושצ'ושקי ( צילום: JewishPlock.eu )

2. רחוב גרודצקה 8 (Grodzka 8): בחצר הפנימית של הבניין שוכנת סוכה ייחודית במינה הבנויה בסגנון מודרניסטי. המבנה השתייך לפני המלחמה לר' לויק קילברט הי"ד, והתגוררו בו משפחות יהודיות רבות, בהן משפחות בודניק, וולרט, גליבטר וזילברברג.

סוכה ייחודית במינה במבנה העגלגל שלה ( צילום: JewishPlock.eu )

3. רחוב טומסקה 9 (Tumska 9): על הקיר האחורי של בית מידות בסגנון נאו-גותי, מתנוססת סוכה הנתמכת בעמודי בטון ולה שני חלונות ריבועיים קטנים בקצה הגג המשופע. הנכס השתייך בעבר לר' דוד חיים סגל ומאוחר יותר ללייבוש וטאובה קון.

הסוכה של ר' דוד חיים סגל ברחוב טומסקה ( צילום: JewishPlock.eu )

הסוכה המפורסמת מכולם שהוצלה ברגע האחרון - הסוכה של פישמן

אחת הסוכות המפורסמות ביותר בנוף העירוני של פלוצק עמדה בצומת הרחובות טומסקה וקרולבייצקה. הייתה זו סוכת עץ מרהיבה עם חלונות זכוכית גדולים בעלי חלוקה גיאומטרית עדינה וגג פח משופע.

לאחר השואה, כשכבר לא נותרו יהודים שיסככו אותה, נותרה הסוכה תלויה במקומה במשך עשרות שנים. תצלומי ארכיון מלמדים כי עד שנות ה-80 של המאה ה-20 היא עוד עמדה במצב סביר, אך עם השנים החלה להתפורר ולהירקב.

הסוכה של אברם פישמן, יהודי אמיד שהיה הבעלים של מפעל מקומי למים מינרליים ( צילום: JewishPlock.eu )

בראשית שנת 2017, רגע לפני קריסה מוחלטת, הגיעו למקום אנשי המוזיאון האתנוגרפי הממלכתי בוורשה. הם פירקו את הסוכה בזהירות רבה, העבירו אותה לבירה הפולנית והכניסו אותה לתהליך שימור קפדני, במטרה להציגה לציבור כגלעד היסטורי לחיים היהודיים שפעמו בערי השדה של פולין.

סוכה נוספת, ששכנה ברחוב גרודצקה 15 מעל שער הכניסה לחצר, לא זכתה למזל דומה: במהלך שיפוצים שנערכו במבנה לפני מספר שנים היא התנתקה, נפלה ונשברה, ומאז לא שוחזרה.

החל מיוני 2021, לאחר תהליך שימור מורכב וממושך, הסוכה המקורית מפלוצק מוצגת לציבור כחלק מתצוגת הקבע במוזיאון האתנוגרפי הממלכתי בוורשה (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie).

איך היא מוצגת במוזיאון?

כדי לשמר את התחושה האותנטית של המבנה המקורי, אוצרי המוזיאון בנו באחד האולמות גלריה מיוחדת (אנטרסול) עם קונסטרוקציית נשיאה ייעודית. הסוכה מותקנת בגובה, כשהיא תלויה באוויר "בין שמיים לארץ" – בדיוק כפי שהייתה מותקנת במקור על קיר הבניין מעל הרחוב בפלוצק.

הסוכה מותקנת בגובה, כשהיא תלויה באוויר "בין שמיים לארץ" – בדיוק כפי שהייתה מותקנת במקור על קיר הבניין מעל הרחוב בפלוצק ( צילום: באדיבות המוזיאון )

השימור נעשה גם בחלקה הפנימי של הסוכה ( צילום: באדיבות המוזיאון )

עבור התייר המזדמן המשוטט כיום ברחובות פלוצק השקטים, מדובר בסך הכל בבליטות עץ ישנות ומתקלפות התלויות על קירות הלבנים. אולם עבור עין יהודית, ה"קוצ'קעס" הללו מספרות סיפור של מסירות נפש וחיבת מצווה – זיכרון חי לאותם אבות ובנים שיצאו בערבי חגים אל המרפסת הקטנה, פרסו סכך כשר תחת כיפת השמיים של פולין, וישבו לקיים "בסוכות תשבו שבעת ימים", בטרם כוסה עולמם באפלת הגטאות והכבשנים.

יהי זכרם ברוך.