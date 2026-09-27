במרז שיכון ה' אש של שמחה; הרבי הבדיל על הכוס ופצח בריקודים • צפו עם צאת השבת ויום טוב הראשון, הבדיל הרבי מלעלוב על הכוס בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בשיכון ה' בבני ברק | לאחר ההבדלה פצחו החסידים בריקודים נלהבים לזכר שמחת בית השואבה, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והזמרה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:20