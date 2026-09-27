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במרז שיכון ה'

אש של שמחה; הרבי הבדיל על הכוס ופצח בריקודים • צפו

עם צאת השבת ויום טוב הראשון, הבדיל הרבי מלעלוב על הכוס בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בשיכון ה' בבני ברק | לאחר ההבדלה פצחו החסידים בריקודים נלהבים לזכר שמחת בית השואבה, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והזמרה (חסידים)

האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מלעלוב בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהבדלההאדמו"ר מלעלוב

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